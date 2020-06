Formula 4: c'è anche Iron Lynx con Leonardo Fornaroli

Iron Lynx, dopo aver svelato gli ambiziosi programmi GT con 5 Ferrari in European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup e nella 24 Ore di Le Mans, estende il suo raggio d’azione nella categoria formativa per eccellenza, la Formula 4, dove già lo scorso anno aveva gestito, in collaborazione con Prema Powerteam, le due vetture del team Abu Dhabi Racing.

Leonardo Fornaroli, quindici anni, ha spiccato nel karting internazionale conquistando, nel 2019, la selezione promossa da ACI Sport, in accordo con Ferrari Driver Academy, come uno dei cinque migliori kartisti italiani per partecipare al Supercorso Federale.

In preparazione al debutto di Leonardo in F4, Iron Lynx, sotto la guida di Andrea Piccini - Responsabile del programma Formule - sta svolgendo un intenso e concentrato programma di test. Da poco completati quelli di Vallelunga, Misano, Mugello e Imola. Si giocherà ancora in casa con la prossima sessione di test in programma a Misano.

“Siamo molto contenti che Leonardo rappresenti i colori del nostro Team in quello che è da tutti considerato il più competitivo campionato del mondo per i giovani provenienti dal mondo Karting - afferma il Team Manager A. Piccini, anima pulsante di Iron Lynx - La Formula 4 è il primo gradino nell’automobilismo per chi sogna di raggiungere un giorno la Formula 1, richiede non solo grande talento, ma molta maturità e forte determinazione".

"Leonardo si dimostra serio e concentrato, allenandosi intensamente nel nostro Simulatore di Cesena. Questo gli ha permesso di tornare in pista preparato, riprendendo subito il corretto feeling con la vettura e con il Team. Il pilota ha un'ottima velocità di base, soprattutto sul veloce, ascolta i consigli e si fa voler bene da chi lavora con lui: questo è fondamentale per creare un buon ambiente di lavoro, base indispensabile per il successo. Con questi presupposti, pur sapendo che troveremo avversari di altissimo livello e molto preparati, penso che saremo in grado di entrare presto nella zona punti della classifica assoluta e magari lottare anche per il podio della classifica rookie".

Il debutto di Fornaroli avverrà sul Misano World Circuit Sabato 1 e Domenica 2 Agosto.