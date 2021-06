Formula 4: Bearman svetta nelle libere di Vallelunga

Saranno qualifiche sul filo dei centesimi quelle che assegneranno le pole position di Vallelunga. Dopo i test collettivi della giornata di ieri, anche nelle prove libere della mattinata, distacchi minimi per i piloti dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA con 21 piloti raccolti in meno di un secondo.

A mettere la propria Tatuus davanti alle altre in classifica è stato Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing), che ha fermato i cronometri in 1’33.355, seguito a 191 millesimi dal tedesco Tim Tramnitz (US Racing) che, a sua volta, ha staccato Kirill Smal (Prema Powerteam) di 85 millesimi.

A chiudere la seconda fila virtuale, dopo le prove libere, è Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing) che ha preceduto l’esordiente Charlie Wurz, subito molto competitivo con la Tatuus di Prema Powerteam, capace di tenere alle sue spalle, di solo 8 millesimi anche il suo compagno di squadra Sebastian Montoya.

A chiudere la top 10 delle prove libere Joshua Durksen (BWT Muecke Motorsport), Bence Valint (Van Amersfoort Racing), Han Cenyu (Van Amersfoort Racing) e Leonardo Fornaroli (Iron Lynx).