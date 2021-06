Formula 4: ancora Bearman nella prima di Vallelunga

Non si è fatto sfuggire l’occasione Oliver Bearman che, sul circuito di Vallelunga, ha messo il suo terzo sigillo stagionale comandando dallo start sino alla bandiera a scacchi.

Il leader della classifica non si è fatto sorprendere alla partenza ed è riuscito a gestire perfettamente anche il restart dopo la safety car, intervenuta per un incidente che ha messo fuori dai giochi Pietro Armanni e Maya Weug, compagni di squadra in Iron Lynx.

Alla partenza Bearman non sbaglia e dietro di lui sono Montoya e Cenyu a tenere il passo, mentre Cherlie Wurz, al suo esordio nella serie, perde alcune posizioni prima di precipitare in fondo allo schieramento per un errore in uscita dal tornantino.

Davanti Bearman e Montoya fanno il passo mentre il cinese di Van Amersfoort perde diverse posizioni, superato da Tim Tramniz (US Racing), Joshua Durksen (BWT Muecke Motorsport) e Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing). La lotta per i punti è particolarmente agguerrita con diversi piloti che provano a guadagnare posizioni.

Tra i più attivi Kirill Smal e Conrad Laursen che, con le Tatuus di Prema Powerteam riescono a conquistare la settima e l’ottava posizione con il danese che conquista anche la vittoria tra i rookie. A chiudere la top 10 sono Vlad Lomko (US Racing) e Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) in difficoltà sul tracciato capitolino dopo l’exploit di Misano.

Il podio rookie è completato da Lorenzo Patrese (AKM Motorsport), undicesimo al traguardo e da Leonardo Bizzotto (BVM Racing), quattordicesimo alle spalle di Hamda Al Qubaisi (Prema Powerteam) e Bence Valint (Van Amersfoort Racing).

Alle 13.00 il via di gara 2