F4 | Wharton confermato dalla Prema per il 2023

Prema Racing è lieta di annunciare che James Wharton rimarrà con la squadra nel 2023 per la sua seconda stagione di Formula 4.

Al debutto in monoposto all'inizio dell'anno, il pilota australiano ha ottenuto ottime prestazioni nel campionato F4 UAE, conquistando quattro vittorie nei quattro appuntamenti a cui ha partecipato.

Wharton si è classificato quinto assoluto sia nel campionato italiano che in quello tedesco di Formula 4, conquistando diversi podi e vittorie da rookie. Ha anche ottenuto la sua prima vittoria assoluta europea nel quarto round della serie promossa dall'ADAC al Nürburgring.

Il membro della Ferrari Driver Academy cercherà ora di consolidare i risultati ottenuti con una corsa consistente nella sua stagione da esordiente. Inizierà la sua campagna 2023 con la F4 UAE Championship, prima di entrare nel Campionato Italiano di Formula 4. Altre partecipazioni saranno annunciate a tempo debito.

James Wharton: "Sono molto orgoglioso e felice di tornare a correre con Prema. Sarà la nostra seconda stagione insieme in Formula 4 e in monoposto, ed è molto bello rimanere con le stesse persone intorno a me. Mi trovo molto bene con la squadra già dalla stagione 2022 e sono pronto per una grande spinta nel 2023!".

Angelo Rosin (Team Principal): "E' bello avere James con noi per un'altra stagione di Formula 4 insieme. Credo che ciò che ha imparato nella sua prima stagione sarà utile a lui stesso per tutta la stagione 2023, ma anche alla squadra nel suo complesso in termini di consistenza e conoscenza. Faremo del nostro meglio per aiutarlo a ottenere altri risultati vincenti dopo un programma 2022 già positivo e siamo lieti di continuare a lavorare con lui".