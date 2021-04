F4: Vallelunga posticipata di una settimana

Cambia di una settimana l’appuntamento con l’Italian F.4 Championship Powered by Abarth sul circuito intitolato a Piero Taruffi. A Vallelunga, le Tatuus motorizzate Abarth e gommate Pirelli, scenderanno in pista per il terzo round stagionale non il 20 giugno, come originariamente annunciato, ma il fine settimana successivo.

Questo il nuovo calendario della serie tricolore:

14-16 Maggio – Paul Ricard

4-6 Giugno – Misano

25-27 Giugno – Vallelunga

23-25 Luglio – Imola

10-12 Settembre – Red Bull Ring

8-10 Ottobre – Mugello

29-31 Ottobre – Monza