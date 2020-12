F4, Vallelunga, Libere 1: Edgar in vetta, Minì secondo

I piloti della Formula 4 italiana sono scesi in pista a Vallelunga per dare il via all’ultimo appuntamento stagionale della stagione 2020 e disputare la prima sessione di prove libere del weekend.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato il campione 2020 dell’ADAC F4, Jonny Edgar. Il pilota inglese del Van Amersfoort Racing è stato il più rapido con il crono di 1’33’’746 ed ha preceduto nella classifica il campione italiano 2020 Gabriele Minì.

Il pilota della Prema vuole chiudere al meglio questa incredibile stagione di debutto in monoposto ed al termine del primo turno ha pagato un gap di appena 1 decimo dalla vetta.

Terzo tempo di giornata per Durksen, in ritardo di 138 millesimi dal crono firmato Edgar, mentre il protagonista di Gara 3 ad Imola, Jak Crawford, ha ottenuto il quarto tempo in 1’33’’973.

L’americano, ottimo talento del vivaio Red Bull, è stato l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’1’34’’. Il primo a non infrangere questa barriera è stato Dino Beganovic.

Lo svedese della Prema ha firmato il quinto tempo della mattinata con il crono di 1’34’’015 precedendo la monoposto del team US Racing affidata a Bearman e la terza vettura del Van Amersfoort Racing condotta da Francesco Pizzi.

L’italiano ha ottenuto il suo miglior riferimento in 1’34’’255 piazzandosi davanti alla Prema di Gabriel Bortoleto. La top 10 si è completata con Ramos e Tramnitz autori del nono e del decimo tempo.