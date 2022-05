F4 | Sztuka resiste a Camara e si impone in Gara 3 ad Imola

L’ultima gara del weekend di Imola è stata decisamente intensa e ricca di battaglie e ad imporsi è stato un Kacper Sztuka semplicemente perfetto.

Il pilota polacco del team US Racing, dopo essere scattato dalla seconda casella, ha impiegato poco tempo per sopravanzare il polesitter Domingues e prendere il largo, ma ha dovuto resistere alla costante pressione di un Rafael Camara assoluto protagonista di questo primo weekend stagionale in F4.

Il brasiliano della PREMA, una volta salito in seconda posizione dopo essersi sbarazzato di Domingues al Tamburello, ha iniziato a spingere per chiudere il gap dalla vetta portandosi negli scarichi di Sztuka. Tra i due è iniziata una battaglia di nervi, con il brasiliano che ha tentato di indurre in errore il polacco ed il pilota del team US Racing assolutamente freddo nel resistere alla pressione.

Una safety car nel finale ha rischiato di compromettere la gara perfetta di Sztuka, ma anche in questa occasione il polacco non ha mai commesso alcuna sbavatura riuscendo a conquistare il primo successo nella categoria.

Camara si è dovuto così accontentare della seconda posizione, ma nel bilancio complessivo del weekend è un risultato che pesa anche in considerazione dei punti pesanti ottenuti in classifica piloti dove attualmente occupa la seconda posizione alle spalle di Alexander Dunne.

L’irlandese è stato un altro dei grandi protagonisti del weekend di Imola. Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1 ed il successo conquistato in Gara 2, Dunne è riuscito ad artigliare il terzo posto al termine di una corsa che ha rischiato di finire anzitempo.

Nelle battute iniziali, infatti, l’irlandese ha commesso un errore al Tamburello arrivando lungo alla chicane per poi decollare su un cordolo interno. Nonostante l’atterraggio durissimo la sua vettura non ha subìto danni e Dunne è riuscito a recuperare in breve le posizioni perse sino salire sull’ultimo gradino del podio.

Il suo compito, però, non è stato facile perché nel finale ha dovuto controllare un Antonelli scatenato. Il pilota bolognese, reduce da due gare decisamente sfortunate, è finito nel mirino dei commissari per un contatto con il compagno di team Wharton nel quale ad avere la peggio è stato l’australiano.

Salito in quarta piazza, Kimi ha spinto forte sul gas sino a mettersi negli scarichi dell’irlandese, ma anche in questo caso il pilota dell’US Racing non ha mai sbagliato nulla ed ha così portato a casa un piazzamento che gli consente di lasciare Imola al comando della classifica piloti con 58 punti.

Alle spalle di Antonelli è stata intensa anche la battaglia tra Taylor Barnard e Martinius Stenshorne con il primo che ha anche cercato di approfittare del duello tra il bolognese della PREMA e Dunne per ereditare la terza piazza ma che alla fine ha dovuto accontentarsi della quinta posizione davanti al norvegese.

La top 10 di Gara 3 si è completata con Bedrin in settima piazza davanti a Charlie Wurz, mentre Wharton, dopo il contatto con Antonelli e l’escursione in ghiaia alla Rivazza, ha chiuso in decima posizione alle spalle di Amand.