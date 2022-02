F4 | R-ace mette sotto contratto Marcos Flack

Il pilota 15enne australiano Marcos Flack correrà per il team francese R-ace GP nella prossima stagione di Italian F4 Championship certified by FIA. Flack ha debuttato nel 2011 alla tenera età di 5 anni in una gara di kart e da allora non hai mai più lasciato il suo posto al volante.

Ha poi proseguito la sua carriera nel kart prendendo parte a diverse serie e coppe WSK, così come pure a competizioni kart nazionali.

Nel 2021 ha fatto il suo ingresso nell’abitacolo delle monoposto di Formula 4, correndo nella serie britannica, dove ha ottenuto l’11^ posizione, e nell’ADAC. Lo scorso anno anche un assaggio dell’alto livello della competizione nell’Italian F4 Championship dove ha preso parte alle 3 gare dell'ultimo round, al Tempio della Velocità di Monza.

Quest’anno sarà schierato sotto la bandiera francese del team R-ace GP accanto al già annunciato danese Frederik Lund.

Flack prenderà parte a questa avventura, non senza grandi ambizioni: “non vedo l’ora di correre con R-ace GP quest’anno nel Campionato Italiano, di essere membro di un team così performante nel Formula Regional European Championship by Alpine. Come squadra punteremo a rendere R-ace GP una dominante forza vincente nel Formula 4 così come lo è nel FRECA”.