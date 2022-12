F4 | Prema annuncia Nicola Lacorte per la stagione 2023

Il team PREMA Racing ha annunciato l’ingaggio del giovane pilota italiano Nicola Lacorte per la stagione di Formula 4 2023.

Lacorte, che ha debuttato in F4 nel 2022, ha partecipato alle tre gare finali del Campionato Italiano di Formula 4. I suoi risultati sono stati subito impressionanti e ha ottenuto il suo primo piazzamento a punti nella prima gara della carriera al Red Bull Ring.

Lacorte è stato recentemente dichiarato vincitore del Supercorso Federale ACI Sport 2022, uno speciale corso di formazione istituito dalla Federazione Italiana per valorizzare i piloti più promettenti del Paese.

Per il 2023 il Campionato italiano rappresenterà il suo impegno principale, con ulteriori impegni tra cui il campionato F4 UAE.

Lacorte, che ha 15 anni ed è originario di Pisa, è figlio del pluripremiato pilota di Endurance Roberto Lacorte. Sarà supportato dalla Cetilar Academy che ha iniziato a collaborare con lui durante gli anni del karting.

Angelo Rosin - Team Principal: "Diamo un caloroso benvenuto a Nicola nella nostra squadra. La sua prestazione nel Supercorso Federale è stata sicuramente notevole e con la buona impressione che ha fatto al suo debutto siamo interessati a vedere come evolverà. I primi test che abbiamo disputato insieme sono stati promettenti e siamo determinati a massimizzare il suo potenziale per renderlo un concorrente di alto livello fin dalla sua stagione da esordiente".

Nicola Lacorte: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Ho grandi aspettative perché sono stato tra i pochi nuovi piloti a partecipare alle gare finali del campionato 2022. Inoltre i primi test sono andati abbastanza bene, quindi sono ottimista sulle nostre possibilità per il 2023. Mi piace il modo in cui lavora la squadra, è estremamente professionale e sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora”.