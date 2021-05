F4, Paul Ricard: miglior tempo per Bearman nelle Libere 1

Ha ufficialmente preso il via l’ottava stagione dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth certified by FIA con le prime prove libere sul circuito francese del Paul Ricard. Il più veloce, nelle prime prove cronometrate, è stato il britannico di Van Amersfoort Racing Oliver Bearman che ha fermato i cronometri in 2’03’’492, 477 millesimi più veloce del tedesco Tim Tramnitz (US Racing) e del francese Sami Meguetounifi (R-ACE GP) che ha chiuso il suo miglior giro in 2’04’’010.

Su un circuito molto lungo, come quello di Le Castellet, che misura 5.822 metri, sono ben 27 i piloti racchiusi in meno di 2 secondi. Si prospetta, quindi, un fine settimana molto combattuto.

Le indicazioni fornite dalle prime prove libere dicono che, nelle prime 10 posizioni, i piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Dietro ai primi tre troviamo Nikita Bedrin (van Amersfoort Racing) e i due piloti di US Racing Luke Browning e Vlad Lomko. Settimo tempo per Kirill Smal (Prema Powerteam) a 8 decimi dal leader Bearman. A chiudere la top 10 il francese Victor Bernier (R-ACE GP), Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing) e Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) primo tra gli italiani in pista.

Tra i rookie il primo tempo è quello di Lorenzo Patrese (AKM Motorsport) che chiude con il diciannovesimo tempo assoluto a 1.4 secondi da Bearman, a quattro centesimi dal pilota padovano è Maya Weug a far segnare il secondo tempo tra gli esordienti. La belga di Ferrari Driver Academy, con la Tatuus di Iron Lynx ha messo alle sue spalle Francesco Braschi (Jenzer Motorsport), il suo compagno di team Pietro Armanni e lo svizzero di BVM Racing Eron Rexhepi. I primi 5 rookie sono racchiusi in meno di 3 decimi. Alle 14.08 il via delle seconde prove libere.