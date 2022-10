F4 | Mugello: Kimi Antonelli concede il bis in Gara 2

La vittoria del titolo italiano arrivata ieri al termine di Gara 1 non ha spento l’appetito di Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota della PREMA ha voluto lasciare il segno anche nella seconda gara del weekend del Mugello conquistando il successo numero 12 di questa stagione al termine di una corsa resa nervosa da due neutralizzazioni dovute all’ingresso della safety car.

Al via Kimi è scattato perfettamente dalla pole, a differenza di quando fatto da Arvid Lindblad che come ieri ha stallato in griglia, ed ha subito costruito un buon margine di sicurezza su Rafael Camara ed Alex Dunne.

L’irlandese del team US Racing, dopo aver regolato nelle prime curve il compagno di team Kacper Sztuka ed essere così salito in terza piazza, ha messo nel mirino la PREMA del brasiliano ed all’inizio ha cercato di non stressare eccessivamente le proprie coperture restando a distanza di sicurezza dalla monoposto numero 88.

La prima neutralizzazione è arrivata a 19 minuti dal termine quando la vettura di Giovanni Maschio è finita in ghiaia all’Arrabbiata 2 dopo un contatto.

Il restart è avvenuto a 13 minuti dal termine ed in questa occasione tra Antonelli e Camara si è assistito ad un duello durissimo per la conquista della prima posizione con il bolognese che si è difeso con i denti costringendo Camara ad andare largo tra la Luco e la Poggio Secco.

Mantenuto il comando, Antonelli ha iniziato daccapo a spingere ed ha creato daccapo un gap di sicurezza sul gruppo degli inseguitori ma ancora una volta la sua fuga solitaria è stata interrotta da una nuova neutralizzazione a seguito dell’incidente che ha visto protagonista Niels Koolen.

Sgomberata la pista dai rottami della monoposto del belga, Antonelli ha mantenuto il comando con facilità prendendo subito un buon margine su Camara per poi andare a trionfare in solitaria, mentre il suo compagno di squadra è finito nel mirino di Dunne.

L’irlandese ha attaccato il pilota della Ferrari Driver Academy strappandogli la seconda piazza ed ha bissato così il risultato ottenuto al termine di Gara 1.

Camara ha cercato di riguadagnare la posizione ma si è dovuto accontentare del terzo posto con un ritardo di soli 4 decimi da Dunne ed adesso i due si giocheranno la seconda posizione in campionato nell’appuntamento conclusivo della stagione di Gara 3.

Buon quarto posto per Kacper Sztuka, mentre alle spalle del pilota dell’US Racing hanno dato spettacolo Ugo Ugochuwku e Charlie Wurz.

Il duo della PREMA è stato protagonista di una battaglia intensa nelle battute iniziali della gara ed in occasione della prima ripartenza l’italo americano è riuscito a recuperare la quinta posizione ai danni dell’austriaco grazie ad una bella manovra compiuta alla San Donato.

La top 10 si è completata con James Wharton in settima piazza davanti a Martinius Stenshorne, mentre Maya Weug ha confermato ancora una volta tutto il proprio potenziale già espresso in numerose occasioni quest’anno concludendo in nona posizione davanti ad Emerson Fittipaldi Jr.

L’ultima gara del campionato 2022 di F4 italiana si terrà alle 16:55 e sarà trasmessa come sempre in streaming su Motorsport.com.

Kimi Antonelli, Prema Powerteam, vincitore di Gara 1 Photo by: ACI Sport