F4 | Mugello: Antonelli e Camara firmano le ultime pole stagionali

Le qualifiche al Mugello Circuit premiano gli sforzi del team Prema Racing, già vincitore del titolo dedicato alle squadre. Con 41 vetture a contendersi la griglia delle tre gare, non è facile avere la meglio e piazzare il giro più veloce nel traffico sulla pista toscana, ma gli alfieri del team vicentino riescono a spuntarla.

La doppia pole per le prime due gare del fine settimana va ad Andrea Kimi Antonelli, seguita poi dalla piazza d’onore per Rafael Camara in gara 3.

Kimi Antonelli (PREMA Racing) conquista la prima pole position in palio nel fine settimana con 1’48.229, seguito da Alex Dunne (US Racing) a +0.235. Con la prima fila che rispecchia la rivalità al vertice della classifica assoluta. Terzo a partire in gara 1 sarà Ugo Ugochukwu (+0.306), accompagnato in seconda fila da Charlie Wurz (+0.359), entrambi con I colori PREMA Racing. Poi Martinius Stenshorne (+0.494) e Arvid Lindblad (+0.552), che costituiranno la terza fila con due Tatuus di Van Amersfoort Racing.

Partirà settimo il pilota US Racing Nikhil Bohra (+0.772), affiancato dal compagno di squadra polacco Kacper Sztuka (+0.801). Partenza in quinta fila per il pilota italiano di Van Amersfoort Racing, Brando Badoer (+0.833), affiancato dal brasiliano di casa Prema Rafael Camara (+0.881).

Problemi invece per il pilota belga di casa Monlau, Jef Machiels, che esce di pista e colpisce le barriere laterali. Il pilota esce indenne dalla vettura, consentendo il recupero della sua Tatuus e la sessione, interrotta brevemente per bandiera rossa, riprende arrivando al termine senza ulteriori interruzioni. Sul finale doppia gialla per la vettura del siciliano di BVM Racing, Alfio Spina ferma in ghiaia. Spina - P12 in gara 1 (+0.922) partendo dietro a Marcus Amand (US Racing, +0.920) - non riporta però danni particolari e riesce poi a riunirsi al gruppo per presentarsi regolarmente allo start della sessione successiva.

Nella seconda qualifica Antonelli fa il bis e porta a casa la pole anche in gara 2, con il miglior giro registrato a 1’48.127. La sessione procede spedita senza interruzioni, alla fine dei 15 minuti in pista, si qualifica in P2 Camara con un distacco nell’ordine dei centesimi di secondo (+0.086). Seconda fila a una coppia di piloti US Racing, con Sztuka (+0.126) e Alexander Dunne (+0.272). Proprio Dunne e Camara sono i piloti che attualmente contrastano Antonelli tenendo aperti i giochi. Il duello al vertice della classifica è tra Antonelli e Dunne, entrambi già coronati d’alloro quest’anno con il pilota bolognese incoronato in Germania nello scorso weekend, mentre Dunne aveva trionfato nella serie inglese la settimana ancora precedente.

Rafa Camara, oltre ad essere il terzo e l’ultimo tra i piloti matematicamente in lotta per la vittoria, è anche principale rivale del compagno di squadra nella classe Rookie. Gara 2 (domenica 23 ottobre) prenderà il via con Ugochkwuku (+0.283) in terza fila, pilota PREMA Racing che già all’esordio nel Campionato Italiano al Red Bull Ring aveva dimostrato eccellenti qualità al volante. Al suo fianco il compagno di scuderia, l’austriaco Wurz (+0.356). Arvid Lindblad (+0.544) e Nikhil Bohra (+0.570), portano i rispettivi colori (VAR e US Racing) in settima e ottava piazza. Il nono blocco della griglia sarà poi riservato ad Amand (+0.628), mentre chiude la top 10 la pilota di casa Iron Dames, Maya Wueg (+0.652).

Gara 3, determinata dal secondo miglior giro tra le due sessioni, porta la piazza d’onore a Camara con 1’48.248. Lo segue in prima fila Antonelli, con un distacco estremamente ridotto (+0.033). Alle loro spalle partiranno invece Ugochwuku (+0.212) e Sztuka (+0.217).

Il prossimo appuntamento con l’Italian F.4 Championship certified by FIA sulla pista toscana per l’ultimo weekend di gara dell’anno è adesso a domani, sabato 22 ottobre, con gara 1 in pista alle 12.20. Gara 2, domenica 23 ottobre, sarà al via alle 9.55; quindi gara 3 in serata, alle 16.55. Le tre gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV e Motorsport.tv e in streaming sulle pagine Youtube e Facebook dell’Italian F.4 Championship.

Kimi Antonelli: “è bello iniziare in questo modo il weekend di gara, soprattutto perché è l’ultimo round e mi gioco il Campionato. È stata una qualifica difficile, con il traffico era difficile trovare il gap giusto per il giro. Comunque abbiamo fatto un buon lavoro e siamo riusciti a ottenere la pole position.”

Rafael Camara: "è stato un buon risultato. Purtroppo nella prima qualifica c'era traffico e non sono riuscito a fare il mio giro. Ho fatto la pole per gara 3 e sono secondo in gara 2, credo sia un buon modo di iniziare. Sono in prima fila, quindi potremmo lottare per la vittoria. Spero che domani piova, sarebbe più facile fare delle mosse. Se sarà possibile, cercheremo di lottare per la vittoria domani."