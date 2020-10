F4, Monza: Gara 3 ad un Delli Guanti stratosferico

Che spettacolo la F4 italiana. Anche in gara 3 il cambio di fronte al comando è continuo. Parte bene Minì dalla pole e allunga subito, mentre dietro Rosso scatta benissimo e si piazza secondo. Anche Pizzi è spettacolare e in poche curve dalla sesta piazza passa terzo superando in ultima battuta Fornaroli.

Bellissimo sorpasso con finta di Rosso su Minì, che perde la prima posizione a favore del pilota Cram Motorsport.

Minì sfrutta la scia sul rettilineo e passa Rosso che poi in staccata sbaglia e commette un brutto errore e tampona il siciliano; sono entrambi fuori. Ne approfitta Pizzi che passa primo, seguito da Fornaroli, poi Delli Guanti, Montoya, Patterson e Ramos. Nel frattempo Delli Guanti velocissimo supera Fornaroli.

Axel Gnos commette un errore, esce di pista e si insabbia. Entra la safety car.

La battaglia continua con Pizzi, Delli Guanti, Bortoleto, Fornaroli e Montoya. Il pilota della BVM Technorace conquista poi la leadership su Pizzi e resiste diversi giri fino all'ultima tornata.

Vince la sua prima gara in F4 uno stratosferico Pietro Delli Guanti con un motore fumante proprio nell'ultimo passaggio sulla parabolica. Dietro Bortoleto, ottimo Fornaroli, Pizzi, Ramos, Montoya, Beganovic, Ugran, un eccellente Hamda Al Quabaisi, nona, e Jesse Salmenauto chiude le posizioni a punti.

F4 - Monza: Gara 3