F4: Montoya - Fornaroli - Tramnitz in pole al Red Bull Ring

Saranno Sebastian Montoya (Prema Powerteam), Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Tim Tramnitz (US Racing) a scattare dalla pole position nelle tre gare del quinto round dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA sul circuito del Red Bull Ring.

Il colombiano di Prema Powerteam, alla seconda pole position stagionale, ha fermato i cronometri in 1’31.099 nel corso della prima sessione di qualifica, migliorando più volte la prestazione e mettendosi alle spalle il leader di campionato Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) che partirà al suo fianco nella prima gara in programma alle 11.45 sul tracciato austriaco.

Seconda fila per Tim Tramnitz e Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing) che si conferma il migliore tra i rookie. In terza fila scatteranno Kirill Smal (Prema Powerteam) e Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing) che hanno avuto la meglio su Joshua Durksen (BWT Muecke Motorsport) e Leonardo Fornaroli, poleman per gara 2. A chiudere la top 10 il rientrante Francesco Simonazzi (BVM Racing) e Andrea Kimi Antonelli (Prema Powerteam), secondo tra gli esordienti.

Ottima prestazione, nella seconda qualifica, per Leonardo Fornaroli. Il piacentino di Iron Lynx è riuscito, con un ultimo giro perfetto, ad avere la meglio su Tim Tramnitz, per buona parte della qualifica in testa alla classifica. Per Fornaroli è la prima pole position stagionale e scatterà davanti a Tramnitz. La seconda fila di gara 2 sarà composta da Joshua Dufek e Sabastian Montoya, mentre la terza fila sarà tutta griffata Van Amersfoort Racing con Nikita Bedrin e Oliver Bearman.

A chiudere la top 10 per gara due saranno Kirill Smal, Francesco Simonazzi, Joshua Durksen e Lorenzo Patrese (AKM Motorsport), secondo tra i rookie davanti a Leonardo Bizzotto (BVM Racing), Francesco Braschi (Jenzer Motorsport) e Charlie Wurz (Prema Powerteam).