F4, Misano, Gara 3: Pizzi centra il successo, Minì secondo

Dopo aver occupato il secondo gradino del podio in Gara 1, ed il terzo in Gara 2, Francesco Pizzi è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto al termine dell’ultima corsa del weekend di Misano centrando così il primo successo stagionale in Formula 4.

Il pilota del Van Amersfoor Racing è stato l’autentico dominatore della terza corsa comandando le operazioni sin dalla partenza e mettendo subito un buon margine tra sé e le due Prema di Minì e Beganovic.

Pizzi, dopo l’ottimo avvio, ha imposto il proprio ritmo e non ha mai dato l’impressione di soffrire più di tanto la pressione di Minì per poi tagliare il traguardo a rilento a causa di una Full Course Yellow decretata a due giri dal termine.

Alle spalle di Pizzi abbiamo quindi i due portacolori del team Prema. Minì ha condotto l’intera gara alle spalle del pilota del Van Amersfoort Racing senza mai riuscire a scendere sotto i 6 decimi di distacco dal connazionale, ma al contempo ha dovuto guardarsi le spalle da un Beganovic decisamente ostico.

Ai piedi del podio ha chiuso Filip Ugran che con questo risultato può tornare a casa dopo un weekend certamente positivo condito dal secondo posto di Gara 2 e dal terzo di Gara 1, mentre Seabstian Montoya è stato autore di una corsa aggressiva che l’ha visto concludere in rimonta in quinta posizione dopo aver regalato alcuni sorpassi notevoli ad inizio gara.

Dopo il successo di Gara 2 ha vissuto un pomeriggio complicato Andrea Rosso. Il portacolori della Cram Motorsport, infatti, ha subito accusato uno scarso feeling con le proprie Pirelli che non gli ha consentito di difendersi dagli attacchi di Montoya prima e di Salmenautio e Delli Guanti poi retrocedendo così in ottava piazza.

La top ten si è completata con Leonardo Fornaroli nono davanti a Dexter Patterson. Il pilota italiano ha rischiato di subire il sorpasso nelle battute conclusive ma la Full Course Yellow lo ha tutelato impedendo al rivale della Bhai Tech, decisamente più veloce, di sferrare l’affondo decisivo.