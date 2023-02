F4 | Matheus Ferreira si unisce a VAR nel Tricolore

Matheus Ferreira ha firmato con la Van Amersfoort Racing e si appresta a prendere parte alla stagione 2023 dell’Italian Formula 4 Championship. Il brasiliano è stato recentemente annunciato come parte della formazione dei piloti dell'Alpine Academy 2023, a dimostrazione del suo elevato potenziale.

Come molti altri piloti prima di lui, il sedicenne brasiliano ha iniziato la sua carriera agonistica in giovane età. Matheus ha corso per la prima volta su un kart nel 2017, ma non ha perso tempo per farsi un nome nel panorama nazionale.

Nel 2019 è passato a quello europeo, mettendosi subito in mostra e ottenendo ottimi risultati. Dopo il titolo nazionale in Brasile, i primi successi europei di Ferreira sono arrivati nel 2021, anno in cui il giovane sudamericano è stato incoronato vice-campione OK-Junior sia nel Campionato Europeo Karting FIA che nella WSK Super Master Series.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed è entrato a far parte del prestigioso programma junior Alpine F1 come pilota affiliato all'Alpine Academy nel 2022. Recentemente Matheus è stato promosso a pilota dell'Alpine Academy, con l'annuncio del suo debutto in monoposto con la Van Amersfoort Racing nel 2023.

Ferreira farà la sua prima apparizione in Formula 4 in uno dei campionati più competitivi, se non il più competitivo, ovvero quello italiano. La stagione prenderà il via a fine aprile ad Imola, calcando sette diversi circuiti in tre diversi paesi, con Il finale di stagione che si terrà a fine ottobre sul circuito di Vallelunga, in Italia.

"Questo è il passo più grande della mia carriera e sono felice di farlo insieme alla Van Amersfoort Racing - ha dichiarato Ferreira - Sono estremamente grato per la fiducia che Alpine Academy e VAR hanno riposto in me. Mi dà grande fiducia avere l'appoggio di squadre così rinomate e mi motiva ancora nel dare il massimo. Sicuramente il passaggio alle monoposto comporta delle sfide, ma ho molata voglia di imparare. Entrare subito nel campionato di F4 più competitivo in circolazione mi aiuterà sicuramente a progredire più velocemente e non vedo l'ora di ottenere buoni risultati!".

Rob Niessink, CEO di VAR ha dichiarato: "Matheus è un talento da tenere d'occhio. Averlo a bordo per il campionato italiano F4 del 2023 è emozionante per tutta la squadra. Siamo tutti impazienti di vederlo crescere nelle gare a ruote scoperte, anche se non sarà sempre facile. Il team è ben preparato per fornirgli tutto il supporto necessario per aiutarlo a raggiungere tutto il suo potenziale. Siamo pronti ad iniziare!".