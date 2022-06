F4 | Kimi Antonelli detta legge in Gara 2 a Misano

Alla fine di Gara 1 in tanti si erano chiesti quale sarebbe stato il ritmo di Andrea Kimi Antonelli se avesse avuto strada libera da subito e non fosse stato costretto alle spalle di Rafael Camara. Il pilota bolognese ha fornito oggi la risposta in Gara 2, mettendo in scena un vero e proprio dominio.

Così come ieri, anche oggi l’unica incertezza di Antonelli è arrivata in partenza. Se al sabato il pilota del vivaio Mercedes era stato sopravanzato al via da Camara, ed era stato così costretto ad un pressing costante sul compagno di team, oggi Kimi si è visto sfilare da Charlie Wurz.

A differenza di ieri, però, Antonelli non ha atteso sino alla fine per avere la meglio sull’austriaco ma ha piazzato la zampata nelle battute iniziali sempre alla curva del Carro.

Una volta salito al comando per Kimi è filato tutto liscio. Il pilota bolognese ha imposto un ritmo inavvicinabile per tutti facendo segnare costantemente il giro più veloce per poi transitare sotto la bandiera a scacchi con un margine di ben 5 secondi su Wurz.

Il dominio di Antonelli ha reso poco emozionante la seconda gara del weekend con le posizioni di vertice che sono state congelate praticamente poco dopo il via.

Il team Prema, a differenza di ieri, ha potuto celebrare un poker di grande peso grazie al secondo posto di Wurz, al terzo di James Wharton ed al quarto di un Rafael Camara che oggi è apparso meno incisivo e mai in grado di impensierire seriamente l’australiano.

Marcus Amand ha chiuso in sesta piazza precedendo un Conrad Laursen che nelle battute finali di gara si è dovuto guardare le spalle da Martinius Stenshorne, mentre alle spalle del norvegese ha chiuso Ivan Domingues autore di una bella manovra ai danni di Nikita Bedrin che ha regalato al pilota dell’Iron Lynx l’ottava posizione.

Gara 2 povera soddisfazione per due dei grandi protagonisti di Imola. Kacper Sztuka ha chiuso in decima posizione, mentre Alex Dunne, dopo un avvio disastroso dalle retrovie, è stato costretto al ritiro.

Intensa la lotta per le posizioni di metà classifica che ha visto protagonisti di duelli appassionanti Fittipaldi, Deukmedjan e Bohra. I due portacolori del Van Amersfoort Racing se le sono suonate di santa ragione e alla fine ad avere la meglio è stato Fittipaldi, mentre lo statunitense, una volta persa la traiettoria ideale, è stato sopravanzato da Bohra ed è così retrocesso in diciassettesima piazza pressato da Andrea Alfio Spina.

Gara 3 della Formula 4 scatterà alle 17:40 e come sempre sarà visibile in streaming sulle pagine di Motorsport.com.