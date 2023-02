F4 | Jack Beeton si unisce a VAR nel Campionato Italiano

Van Amersfoort Racing ha annunciato che il giovane Jack Beeton entrerà a far parte della squadra olandese per la stagione 2023 dell’Italian Formula 4 Championship. Dopo aver recentemente concluso il campionato F4 UAE con VAR-Pinnacle, Jack intraprenderà la sua prima stagione europea in monoposto.

Dopo aver iniziato in giovane età nel karting, Beeton ha trascorso due anni gareggiando a livello nazionale in Australia ottenendo risultati di tutto rispetto. Nel 2022 ha concluso questo capitolo della sua carriera agonistica con un terzo e un quinto posto, rispettivamente nei campionati del Queensland e dell’Australian National Championships.

Sempre nel 2022 Beeton è svettato nella Ferrari Driver Academy Asia Pacific and Oceania Selection program. Questa vittoria lo ha inserito tra i sei finalisti delle finali mondiali di scouting della Ferrari Driver Academy che si sono svolte a Maranello in Italia. Anche se ha mancato di poco il primo posto finale, Jack ha lasciato un segno e ha portato a casa un'esperienza preziosa che lo aiuterà a plasmare la sua futura carriera nelle corse.

La passata stagione Beeton ha avuto un ulteriore assaggio delle competizioni a ruote scoperte partecipando a diverse sessioni di F4 e disputando una prova dell'Australian Formula Open Series a Phillip Island, dove ha vinto proprio il raggruppamento F4.

Quest'anno Jack ha fatto il suo debutto a tempo pieno in monoposto con VAR-Pinnacle nel campionato F4 UAE. Dopo cinque gare del campionato che si sono disputate negli Emirati Arabi e in Kuwait, Beeton ha ottenuto un ottimo settimo posto (3° Rookie) in uno schieramento di oltre quaranta piloti molto competitivi.

Ora il giovane australiano è pronto ad affrontare uno dei campionati più formativi in circolazione: l’Italian Formula 4 Championship. Con il primo appuntamento che si terrà ad aprile sullo storico circuito di Imola, la serie tricolore si svolgerà su sette circuiti di riferimento sparsi tra Italia, Francia e Belgio.

"Sono entusiasta di unirmi alla Van Amersfoort Racing per il Campionato Italiano di Formula 4 del 2023. Correre in Europa con un team come VAR è un passo molto importante per la mia carriera. Allo stesso tempo sta avvenendo tutto molto velocemente, basta pensare che solamente l'anno scorso ho preso per la prima volta in mano il volante di una Formula 4", ha detto Beeton.

"Adesso, a meno di sei mesi di distanza, ho terminato la Ferrari Driver Academy e ho già completato un intero campionato di F4! Entrambe le cose hanno rappresentato un'esperienza incredibile, di cui porterò tutti gli insegnamenti nel prossimo campionato!" Sono estremamente entusiasta di far parte della VAR che vanta un curriculum incredibile. Non vedo l'ora di lavorare con la squadra e di spingermi al limite. So che sarà impegnativo, perché c'è molto da imparare in un ambiente molto competitivo, ma sono pronto ad affrontare tutto!".

''È fantastico avere Jack con noi la prossima stagione – ha dichiarato Rob Niessink, CEO della Van Amersfoort Racing - Abbiamo visto molti piloti e posso dire che Jack si distingue per la sua voglia di crescere. Il campionato italiano di F4 ha un livello molto alto, il che significa che dovrà affrontere molte sfide, che gli permetteranno di crescere ulteriormente in questo sport ad un ritmo elevato. Naturalmente, la sua esperienza nel campionato F4 degli Emirati Arabi Uniti lo avvantaggerà, in quanto ora ha una maggiore familiarità con la vettura e con alcuni dei concorrenti, ma quella italiana è ancora più combattuta. Il team è comunque pronto ad affrontare questa sfida con lui e, come sempre, ci dedicheremo completamente a sostenerlo in questa fase della sua carriera!".