F4, Imola, Libere 2: Minì in vetta, Pizzi e Rosso in scia

Il secondo turno di prove libere andato in scena sul tracciato di Imola ha consentito ai piloti della F4 italiana di poter girare montando finalmente gomme slick e ad imporsi al termine di una sessione conclusa in anticipo a causa dell’insabbiamento di Gabriel Bortoleto è stato Gabriele Minì.

Il leader del campionato, già autore del secondo crono in FP1, ha conquistato la vetta della classifica con il crono di 1’48’’228 confermando così l’ottimo feeling con il tracciato Enzo e Dino Ferrari.

La classifica dei tempi, almeno per quel che riguarda i primi tre, rispecchia fedelmente quella di campionato. Alle spalle del palermitano della Prema, infatti, troviamo Francesco Pizzi, secondo con un gap di 168 millesimi da Minì, mentre Andrea Rosso ha ottenuto il terzo tempo con soli 6 millesimi di ritardo dal pilota del Van Amersfoort Racing.

Tutto lascia presagire che questo weekend si assisterà ad una intensa battaglia in pista, e la prova è arrivata anche dagli altri nomi presenti in classifica.

Jonny Edgar, reduce dalla vittoria del titolo in ADAC F4, ha centrato il quarto crono in 1’48’’418 piazzandosi davanti ad un Kirill Smal davvero impressionante, mentre Jak Crawford, dopo aver firmato il giro più veloce al mattino, non è riuscito a fare meglio del settimo tempo, alle spalle di Joshua Durksen, pagando ben 6 decimi di ritardo da Minì.

Bortoleto, nonostante l’errore nel finale che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa ed interrompere in anticipo il turno, ha ottenuto l’ottavo crono precedendo Francesco Simonazzi e Pietro Delli Guanti.

I piloti della F4 italiana torneranno in pista domani alle 10:45 per disputare le due sessioni di qualifica che determineranno le griglie di partenza delle tre gare del penultimo weekend stagionale.