F4, Imola, Gara 2: sul bagnato Edgar su Crawford e Rosso

Durante il giro di ricognizione la pioggia si intensifica e i team rientrano per effettuare il cambio gomme da slick a rain. La ripartenza è quindi lanciata dietro la safety car, che per una serie di giri permette ai giovani talenti della dell'Italian F4 Championshiop powered by Abarth di abituarsi alle difficili condizioni di pista, sempre più bagnata.

Dalla pole parte Jonny Edgar, seguito da Jack Crawford (entrambi Van Amersfoort RAcing - Red Bull Junior Team), Andrea Rosso (Cram Motorsprot) e Sebastian Montoya (Prema Powerteam).

A circa 16' dalla fine della gara la SC si fa da parte e si effettua la partenza lanciata con inizio della bagarre, dove sfilano Edgar, Crawfort e Rosso, mentre Gabriel Bortoleto (Prema Powerteam) supera il compagno di team Sebastian Montoya, passato anche da Dino Beganovic (Prema Powerteam). Il tracciato è a questo punto completamente bagnato e la visibilità bassissima per l'acqua sollevata dalle monpoposto.

Nel frattempo esce di pista Dexter Patterson (Bhai Tech Racing e Sauber Academy) a 13 minuti dalla fine e la safety car deve rientrare per poter recuperare la vettura da una posizione pericolosa.

A 6'20" da fine gara si riparte con Crawford che attacca Edgar da molto vicino in fondo al rettilineo, ma senza successo. Nel frattempo Beganovic effettua un bel sorpasso su Bortoleto.

Ancora una sefaty car a seguito di un contatto e conseguente testacoda dei du piloti fra Hamda Al Qubaisi (Aby Dhabi RAcing) e Valint Bence (Van Amersfoort Racing).

Alla ripartenza Crawford attacca nuovamente Edgar esattamente come nella precedente occasione, ma il risultato non cambia.

Bagarre fra Gabriele Minì (Prema Powerteam) e i suoi compagni di team, Beganovic e Bortoleto.

Vince Edgar su Chadwick e Rosso, primo dei Rookie, seguito da Beganociv e Minì, secondo e terzo della classifica Rookie.

Gara 3 partià oggi pomeriggio alle 14.50.