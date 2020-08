F4, Imola: Beganovic, Edgar e Crawford in pole

Su un tracciato con asfalto a 35°C, cielo leggermente velato e vento sui 12 kph partono le qualifiche dell'Italian F4 Championship powered by Abarth.

Dopo delle libere non particolarmente efficaci lo svedese della Prema, Dino Beganovic, con 1:45.168 conquista la pole di gara 1, seguito dallo statunitense Jack Crawford del VAR e nel programma Red Bull Junior Team (1:45.188) ed il comapgno di squadra, anch'egli nel Red Bull Junior Team, l'inglese Jonny Edgar (1:45.203).

Nella seconda sessione è l'attesissimo Jonny Edgar a segnare il miglior tempo delle qualifiche con 1:44.746. Alle sue spalle Jack Crawford, con 1:44.941. Terzo Andrea Rosso, Cram Motorsport, con 1:45.193.

La prima sessione di qualifiche è anche quella che assegna i migliori secondi tempi assoluto con pole di gara 3 conquistata da Crawfort con 1:45.394m seguito da Edgar (1:45.415) e Rosso (1:45.635).

La seconda sessione viene interrotta con Red Flag per alcuni minuti per via di un testacoda di Sabestian Montoya, Rookie del Prema Powerteam, che si ferma su un cordolo alle acque minerali.