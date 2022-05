F4 | Imola: Antonelli, Dunne e Domingues in pole nelle 3 gare

All’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola le Tatuus di seconda generazione dell’Italian F.4 Championship aprono la giornata con la sessione di qualifica. Cielo coperto, ma non piove, su pista ancora bagnata dalle recenti perturbazioni nella prima sessione, alle 9:00, escono tutti con le Pirelli rain, ad eccezione di Alexander Dunne, Marcus Amand e Cacper Sztuka, tre dei 5 piloti US Racing, che montano le slick, ma poco dopo rientrano a cambiare.

Nella prima sessione da 15’ arriva il tempo per Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, rappresentante in pista di ACI Team Italia e Mercedes Junior Driver, che guadagna la pole in gara 1 con un giro da 1’57.59. Lo segue il compagno di squadra Rafael Camara, talento brasiliano nel programma Ferrari Driver Academy. Dietro Nikita Bedrin (PHM Racing) e Martinus Stenshorne (Van Amersfoort Racing).

Nella pausa prima di accedere alla seconda qualifica in molti cercano un vantaggio dalle gomme slick. Alla ripartenza infatti ad uscire con le coperture da bagnato sono soltanto Maya Weug (Iron Lynx), Jonas Ried, Nikita Bedrin, Victoria Blokhina (tre piloti PHM Racing) ed Elia Sperandio (Maffi Racing). La sessione però è subito interrotta da bandiera rossa prima di registrare tempi validi costringendo al rientro a box, che è già occasione per un primissimo cambio e Pedro Perino (US Racing), Ismail Akhmed (AKM Motorsport), Ethan Ischer (Jenzer Motorsport), Ivan Domingues (Iron Lynx), Frederik Lund (R-ace GP), Cacper Sztuka (US Racing) ne approfittano.

Domingues Ivan Franco, Tatuus F.4 T421 #89, Iron Lynx Srl Photo by: acisportitalia.it

Nel corso della sessione poi sempre più piloti sceglieranno di tornare alle Pirelli rain. Il miglior tempo ad Alexander Dunne, che ottiene la pole in gara 2 con 1’55.662, poi Lund e Ivan Domingues. Quarta piazza per Maya Weug, anche lei talentuosa pilota nel programma Ferrari Driver Academy, a seguire Pedro Clerot (AKM Motorsport), Cacper Sztuka, Elia Sperandio, Jonas Ried e l’altra pilota donna presente nel primo round della stagione, Victoria Blokhina. In p10 il primo trai piloti su slick, Anthony James Wharton, per la scuderia Prema Racing che non è ripagata dalla scelta azzardata.

Ivan Franco Domingues, con 1’57.518, ottiene la pole position in gara 3. A scattare con il portoghese dalle prime file Sztuka, Weug, e Barnard.

Dunne Alexander, Tatuus F.4 T421 #22, US Racing Photo by: acisportitalia.it