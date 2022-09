F4 | Antonelli trionfa sul bagnato in Gara 2 al Red Bull Ring

Gara 2 prende il via dopo un acquazzone che allaga la pista, ma non piove allo start con il sole che si affaccia nuovamente tra le nuvole e lentamente asciuga la pista del Red Bull Ring. La partenza è dietro la Safety Car, al via Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, parte in P1 e mantiene stabilmente la posizione.

Il pilota bolognese domina la gara sul bagnato, leader indiscusso, non vede mai a rischio la sua posizione. Nessun problema, nella sua prima gara del weekend per il Junior Mercedes, neanche in ripartenza dalla Safety Car, chiamata in pista per l’incidente tra Nicola Lacorte, Iron Lynx, e Zachary David, US Racing. Antonelli, in fuga, costruisce un gap sempre più consistente e passa sotto alla bandiera a scacchi.

Perde qualcosa soltanto sul finale, per la pressione delle Pirelli rain su una pista che andava via via asciugandosi, ma il vantaggio costruito in precedenza è stato più che sufficiente per conferirgli una vittoria sicura e incontrastata.

Secondo è Rafael Camara, brasiliano di casa Prema nel programma Ferrari Driver Academy, che riscatta così le sfortune di gara 1 con il primo podio del weekend. Non riesce a raggiungere il leader, ma stacca a sua volta il resto del gruppo, lasciando opportunità agli avversari di contendersi soltanto la P3. Terzo è Alexander Dunne, che torna sul podio dopo la vittoria in gara 1 questa mattina.

L’irlandese di US Racing esce vincitore dalla lotta a 5 che si dirama nel corso di gara 2. Cerca di ottenere anche qualcosa di più continuando a spingere, segna il giro veloce con 1’41.543, ma i due davanti sono imprendibili. È costretto a rallentare per un problema di innesto della marcia nel pieno della lotta, ma riesce a venirne a capo e passa il traguardo terzo. James Wharton, PREMA Racing (e tra i rappresentanti in pista del programma Ferrari dedicato ai giovani talenti); Kacper Sztuka, US Racing; e Charlie Wurz, PREMA Racing, sono i principali oppositori di Dunne per la conquista del terzo gradino del podio.

L’australiano di Prema lotta strenuamente: passa brevemente in P3 su Dunne prima di perdere la posizione, poi ha la peggio nella bagarre con il polacco Sztuka. I due si affiancano e toccano. Sztuka sfila avanti e chiude in P4, mentre Wurz approfitta della battaglia per guadagnare la P5 sul compagno di squadra e, con Antonelli e Camara, completa un podio Rookie tutto composto dai piloti della scuderia di Grisignano di Zocco. Wharton chiude sesto.

P7 a Maya Weug. La rappresentante in pista di Iron Dames e Ferrari Driver Academy fatica un po’ all’inizio, in una gara che chiama i giovani piloti a un difficile lavoro di gestione delle gomme con un inizio molto bagnato, trova poi il passo e mantiene la posizione facendo fede all’ottimo lavoro iniziato ieri in qualifica. In P8 si piazza il portoghese di Iron Lynx, Ivan Franco Domingues, che ha così modo di raccogliere i primi punti del fine settimana dopo la sfortuna in gara 1, nella quale era stato costretto al ritiro dopo l’incidente causato dal contatto con Bedrin. Nono è Conrad Laursen, danese di Prema Racing, che chiude sotto la bandiera a scacchi precedendo l’insidioso Brando Badoer, pilota italiano con i colori di Van Amersfoort Racing. Problemi invece in per il compagno di squadra Emerson Jr. Fittipaldi. Il brasiliano, stabile in P13, si gira in testa coda proprio sull’ultima curva prima del rettilineo finale e chiude diciassettesimo.

Guai anche per il danese William Karlsson, BVM Racing, fermato nel giro finale dall’incidente in curva 4 con Pedro Perino, US Racing, con i due che chiudono sul fondo, dopo essersi resi protagonisti di una bella lotta a centro gruppo in ripartenza dalla Safety Car. Sia per Perino che per David, arriva post gara la penalizzazione con 5 posizioni perse in griglia per la prossima gara. Penalità anche per Arvin Lindblad, Van Amersfoort Racing, che riceve 10’’ post gara per il contatto con Frederik Lund, R-ace GP.

Domani si riprende con gara 3, al via alle 10.35, con in pista i piloti del gruppo A e C, prima di stilare la classifica dei 36 piloti qualificati a correre la gara finale del weekend, alle 17.25.

Andrea Kimi Antonelli: “è stata una bella gara, difficile perché le condizioni non erano facili. Ha piovuto tantissimo, poi è uscito il sole e la pista ha iniziato ad asciugarsi. La macchina andava bene. Le pressioni erano un po’ alte alla fine, ma quello che ho guadagnato all’inizio era maggiore di quello che ho perso. Nonostante le pressioni, avevamo un grandissimo passo, la macchina andava veramente bene e per questo ringrazio il mio team. Vediamo per domani come saranno le condizioni e di ottenere lo stesso risultato”

Rafael Camara: "nella prima gara, purtroppo ho avuto un contatto in curva 4. Non vedevo l'ora che arrivasse di scendere nuovamente in pista. Le condizioni erano piuttosto difficili, perché era molto bagnato prima della gara e dopo si stava asciugando molto rapidamente. Ho cercato di prendere Kimi, ma lui era semplicemente più veloce. All'inizio era abbastanza vicino, poi ha ampliato il gap e non sono riuscito a stargli dietro. Penso che alla fine sia stato un buon risultato e ora cercherò di concentrarmi per l'ultima gara di domani".

Alexander Dunne: "è stata una buona giornata, abbastanza positiva. La P3 alla fine non è male, forse avremmo potuto ottenere la P2, ma a metà gara c'è stato un problema al cambio che non mi consentiva di mettere la marcia successiva, per questo ho perso circa 3 secondi. Se non fosse successo, la P2 era sicuramente possibile, perché il passo era davvero elevato, sono contento".

Charlie Wurz: "dopo le difficili qualifiche di ieri, in cui non abbiamo trovato il giusto setup, eravamo un po' frustrati. Sapevamo che questa pista è un buon tracciato per i sorpassi con condizioni miste e di poter guadagnare parecchie posizioni in gara se avessimo tenuto la testa bassa, assicurandoci di fare tutto alla perfezione. Penso che sia quello che è successo oggi: partendo dalla P9, siamo riusciti a risalire fino alla P5 mantenendo calma e sangue freddo e poi attaccando quando ne avevamo l'opportunità. Alla fine abbiamo chiuso in P5 con un buon ritmo e abbiamo fatto un passo nella giusta direzione con l'assetto. Ero abbastanza soddisfatto del bilanciamento e credo che questo ci abbia aiutato oggi".

Maya Weug: “è stata una gara un po’ strana. Stava piovendo tanto in pregriglia, siamo andati fuori tutti con le rain, all’inizio abbiamo faticato un po’, mancava un po’ di passo. Quando mano mano si stava asciugando andava un po’ meglio, però con quello che abbiamo perso all’inizio è stato un po’ difficile. Alla fine il passo era buono, quello è importante, sono contenta di fare un po’ di punti. Vediamo domani cosa fa il tempo.”