F4 | Antonelli inarrestabile, sue le tre pole a Misano

Al Misano World Circuit, il secondo round dell’Italian F.4 Championship certified by FIA, ancora nella Motor Valley, dopo Imola. In qualifica Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, Mercedes Junior Driver e rappresentante in pista di ACI Team Italia è inarrestabile: il bolognese si assicura una tripla pole position nella doppia sessione di qualifica di questa mattina.

1’35.052 il tempo segnato a nella prima sessione, gli vale la partenza avanzata in gara 1, davanti ai compagni di squadra Rafael Camara e James Wharton, entrambi piloti Ferrari Driver Academy, rispettivamente con un gap di +0.266 e +0.463.

A seguire l’irlandese in testa al Campionato, Alexander Dunne, pilota US Racing, con +0.472, poi Charlie Wurz, ancora di casa Prema Racing (+0.588). P6 per Marcus Amand, US Racing (+0.560), seguito dal danese di Prema Conrad Laursen (+0.651). Ottavo è Kacper Sztuka, US Racing (+0.729), seguito da Maya Weug, pilota Ferrari Driver Academy con i colori di Iron Dames, che continua a mostrare in pista prestazioni convincenti e costanti anche nel secondo round dell’Italian F.4 Championship (+0.738).

Conclude la top 10 Nikita Bedrin, PHM Racing (+0.848), mentre Martinius Stenshorne, pilota norvegese con i colori della scuderia italiana Prema Racing, è l’ultimo pilota a mantenere il gap inferiore al secondo (+0.879).

Nella seconda sessione di qualifiche è ancora Antonelli a segnare il best lap con 1’34.786. Seguito da Camara (+0.441), Wurz (+0.523) e Wharton (+0.543). Quinto miglior giro nella seconda sessione per Dunne (+0.598), seguito da Laursen (+0.696) e Amand. Ancora veloce Maya Weug che conquista la quarta fila con l’ottavo tempo (+0.948), seguita da Sztuka (+0.956) e da Ivan Domingues, Iron Lynx (+0.957).

Problemi per Oleksander Partyshev in sessione, è costretto a fermarsi sul rettifilo e, accostando sul prato, scende accusando dolori alla schiena, probabilmente in seguito al passaggio su un cordolo. È richiesto l’intervento dell’auto medica che accompagna il pilota ai controlli, interrompendo la sessione con bandiera rossa per qualche minuto.

Sempre in qualifica 2 arriva anche il secondo miglior tempo, di nuovo ad Andrea Kimi Antonelli con 1’34.909, suggellando un weekend perfetto nelle premesse, che potrà offrire al pilota bolognese occasione di dopo il round di Imola, che certamente non lo aveva soddisfatto nei risultati. Complessivamente un ottimo risultato per Prema Racing, nello scontro con US Racing che, certamente, si accenderà già a partire da gara 1, al via questa sera alle 17.50.

Andrea Kimi Antonelli: “E' stata una bellissima qualifica, è bello iniziare un weekend così. La macchina andava veramente forte, per questo voglio ringraziare tutto il mio team. Mi hanno dato proprio una macchina molto buona, è stata una qualifica difficile per via di tutte le macchine che c’erano in pista era difficile trovare lo spazio giusto per fare il giro. Su questo aspetto abbiamo fatto un grandissimo lavoro io e il mio team, li ringrazio anche per questo. Sicuramente è un vantaggio partire primo in gara, vedremo cosa riusciremo a fare. Questa sera non sarà facile, devo solo restar calmo e cercare di fare una buona partenza, poi si vedrà durante la gara.”