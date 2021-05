F4: ancora Tramnitz nella terza del Paul Ricard

Ancora Tim Tramnitz per l’ultima gara del primo appuntamento stagionale dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA.

Il tedesco di US Racing si porta subito in testa, approfittando di un errore in partenza di Bearman e controlla per tutta la gara, riuscendo anche a gestire la ripartenza dopo la safety car per un contratto tra i due piloti di Cram Motorsport Baptiste e Catino.

Anche in gara 3 non mancano le emozioni con il vincitore di gara 1 Smal che sbaglia ed entra in contatto con Nikita Bedrin, mettendo fine alla gara di entrambi.

Montoya sembra poter resistere nelle posizioni di testa nelle prime fasi di gara, ma successivamente non riesce a tenere il passo di Browning, Bearman, Lomko e Fornaroli che lo passano agilmente.

Alla fine il colombiano di Prema riesce ugualmente a conquistare la quinta posizione approfittando di un errore di Browning che, nel tentativo di resistere all’attacco di Bearman, perde posizioni e chiude sesto.

Tramnitz conquista, così, agilmente la sua seconda vittoria stagionale davanti a Bearman e al suo compagno Vlad Lomko. Ottimo quarto posto per Leonardo Fornaroli.

Tra i rookie vittoria per Jonas Ried che fa una gara d’attacco e ha la meglio su Maya Weug e Francesco Braschi.

FORMULA 4 - Paul Ricard: Gara 3