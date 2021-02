Conrad Laursen al debutto nell'Italian F4 con Prema Powerteam

Proveniente da una solida esperienza nel karting,Laursen ha avuto la possibilità di incontrare l'attività italiana per i test alla fine dello scorso anno ed è ora pronto per unirsi a Prema per la sua prima incursione in uno dei campionati di F4 più competitivi al mondo.

A seguito del suo recente successo,è stato nominato Talent Of The Year dalla Danish Automobile Sports Union (DASU).

"Avendo già lavorato in previsione del prossimo campionato, sono sicuro che Conrad ha quello che serve per avere successo nella sua prima stagione a questo livello e non vediamo l'ora di vederlo fare ulteriori progressi".

"Sono estremamente orgoglioso e felice di entrare a far parte di Prema Powerteam”, aggiunge il giovane pilota Conrad Laursen.

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di guidare con Prema. Sono sicuro che questo sia il posto migliore per me per crescere come pilota. Non vedo l'ora di iniziare, e sono certo che insieme otterremo grandi risultati. Vorrei ringraziare Prema e i miei partner AF Corse UK per aver reso possibile tutto questo", conclude Laursen.