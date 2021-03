Bence Válint si unisce alla VAR per la sua seconda stagione di F4

Nonostante la scorsa stagione sia stato un anno di apprendimento per Válint, il giovane talento è stato in grado di superare i propri obiettivi essendo il primo pilota ungherese a raccogliere punti per il campionato in Formula 4. Attraversando una forte curva di apprendimento, Bence ha mantenuto la sua posizione nell'ambiente estremamente competitivo dell'italiano F4. Quest'anno, Válint amplierà la sua esperienza non solo affrontando la serie italiana di F4, ma anche aggiungendo round selezionati del campionato tedesco di F4 ADAC.

Bence è entusiasta della prossima stagione: “Sono davvero felice di correre di nuovo con VAR. Abbiamo stretto un forte legame ed è fantastico attaccare la nuova stagione insieme a loro. È onestamente difficile esprimere a parole quanto sia stato emozionante l'anno scorso. Ad ogni uscita, sia che si trattasse di prove libere, qualifiche o sessioni di gara, ho imparato di più. Per la prossima stagione, il mio obiettivo è di continuare ad imparare di sicuro, ma ho puntato gli occhi ad avvicinarmi alla parte davanti dello schieramento e raccogliere punti in campionato, più di quanto abbia fatto l'anno scorso! Sono fiducioso e non vedo l'ora che la stagione inizi ufficialmente. Soprattutto con il Paul Ricard in calendario, che è una pista nuova per me, ho passato molte ore al simulatore. Adesso è ora di rimettermi la tuta da gara!".

La stagione inizierà a metà maggio sia per la serie italiana che per Válint. È il circuito del Paul Ricard che fa il suo debutto nel calendario delle gare italiane di F4, rendendo l'inizio di stagione entusiasmante.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, è felice di avere di nuovo a bordo Válint: “L'abbiamo detto prima; è sempre bello poter continuare con un pilota in una nuova stagione di gare. Bence ha trascorso molto tempo con la squadra l'anno scorso e ci siamo conosciuti molto bene. Soprattutto durante il processo di apprendimento in cui si trova attualmente, sarà molto vantaggioso per lui trovarsi in un ambiente familiare e affidabile. L'anno scorso Bence ha percorso un'enorme curva di apprendimento e il team è entusiasta di supportarlo nel raggiungimento dei suoi prossimi obiettivi! "

L'Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 conta 7 appuntamenti con 3 gare ciascuno. Il primo round, previsto per metà maggio, si svolge in terra francese sul circuito del Paul Ricard. I prossimi tre round sono ospitati dall'Italia; Misano all'inizio di giugno, seguita da Vallelunga due settimane dopo. Il quarto round si svolge presso lo storico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo questo, la squadra attraversa il confine austriaco per il quinto round al Red Bull Ring. Il penultimo appuntamento è in programma in Italia, all'inizio di ottobre, sul circuito del Mugello. Il finale di stagione è ospitato dal circuito di Monza, conosciuto come il tempio della Velocità.

Il campionato tedesco F4 ADAC 2021 contiene anche 7 round con 3 gare ciascuno. L'inizio della stagione si svolge presso la Motorsport Arena Oschersleben. Per il secondo turno, la squadra attraversa il confine per competere al Red Bull Ring in Austria. Il terzo round si svolge all'inizio di luglio nelle dune olandesi di Zandvoort, seguito dal Nürburgring e dal Lausitzring rispettivamente per il round 4 e 5. Il sesto e penultimo round è ospitato dal Sachsenring, seguito dal finale di stagione che si svolge alla fine del Ottobre all'Hockenheimring.