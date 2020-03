AKM Motorsport by Antonelli prende Han Chenyu per la F4 tricolore

Si chiama Han Chenyu ed è il primo dei due piloti con cui il team AKM Motorsport by Antonelli prenderà il via quest’anno a tutta la stagione dell’Italian F4 Championship powered by Abarth.

Il giovane cinese (15 anni), in arrivo dai kart, si è accordato con la squadra guidata da Marco Antonelli per fare il suo debutto ufficiale in monoposto scegliendo la serie tricolore. Han Chenyu ha già completato alcune giornate di test con la vettura che guiderà nel corso di quest’anno, riuscendo subito a trovare un ottimo feeling.

“Siamo felici di avere con noi un giovane promettente e alle prime armi come Han Chenyu - ha commentato il team principal Antonelli - Stiamo valutando il nome del nostro secondo pilota, che potrebbe essere uno con un po’ più di esperienza”.

L’Italian F4 Championship powered by Abarth prenderà il via nel fine settimana del 16 e 17 maggio da Monza per affrontare in tutto sette appuntamenti.