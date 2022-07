Fotogallery Formula SAE | L'edizione 2022 a Varano

Formula SAE | 2022, si riparte: "Occasione per giovani e aziende"

Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, spiega a Motorsport.com come è ripartito l'evento in presenza a Varano e come funziona lo scambio di idee tra i team universitari, organizzatori e marchi-sponsor, ai quali mostrano quello che potrà essere il futuro nel mondo dei motori.