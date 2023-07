Formula SAE | Padova, Napoli e WHZ Racing vincono l'edizione 2023

Con la closing ceremony di domenica sera, si è chiusa la XVIII edizione di Formula SAE Italy, l’evento educational internazionale organizzato da ANFIA in partnership con SAE International, l’Autodromo di Varano de’ Melegari e l’ Associazione Motor Valley. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 1.600 studenti provenienti da 20 Paesi, tra cui un team proveniente dall’Indonesia. Complessivamente sono stati 56 i team in gara, di cui 47 europei, con 22 italiani, provenienti da 17 diversi atenei, e 9 extra-europei.

In una cornice di festa e aggregazione, in serata sono stati consegnati i premi a coloro che hanno vinto nelle prove statiche e dinamiche, con quest’ultime che nella giornata di domenica si sono divise tra Endurance per i prototipi 1C/1E e Trackside per le vetture 1D per le monoposto driverless. Inoltre, sono stati comunicati anche i nomi dei vincitori delle prove statiche, di cui inizialmente erano stati rivelati solamente i finalisti.

Al di là dell’aspetto competitivo, per gli studenti l’evento di Varano ha rappresentato un’opportunità di incontro e di aggregazione, dove scambiarsi idee e confrontarsi con altri progetti. Accanto a questo tema c’è anche quello del futuro, con molte aziende interessate a valutare il talento dei giovani ingegneri per una possibile futura assunzione.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Formula SAE

“Siamo soddisfatti di questa XVIII edizione di Formula SAE Italy in cui i team di studenti partecipanti hanno dimostrato grande impegno e serietà nell’affrontare le sfide di progettazione, management tecnico, presentazione del business plan e della sostenibilità economica del progetto, teamwork, team management, conformità della vettura al regolamento e prestazioni in pista che, nel confronto con gli esperti dell’automotive e del motorsport che compongono le giurie e il team dei verificatori tecnici - che ringraziamo per il prezioso supporto - danno loro un’opportunità di crescita unica nel suo genere”, ha commentato Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, che si occupa dell’organizzazione dell’evento.

Il ruolo di Industrie Saleri Italo, main sponsor

Sono tanti i partner che decidono di supportare il percorso degli studenti in Formula SAE, inclusa Industrie Saleri, la quale ha deciso di sostenere l’iniziativa in qualità di main sponsor. Una scelta importante con cui si guarda al futuro, soprattutto per un’azienda che, nel corso degli anni, ha dovuto affrontare numerose sfide tecniche per la realizzazione di soluzioni sempre più innovative. Un tema che si sposa perfettamente con la Formula SAE, una palestra per giovani che gli consente di approfondire le proprie conoscenze sul campo.

“Noi pensiamo, sviluppiamo e realizziamo sistemi per la gestione della temperatura. Il cooling era legato prevalentemente al motore termico, mentre sui veicoli elettrificati si parla di gestione delle temperature in quanto, oltre alla gestione del raffreddamento, si deve pensare anche al riscaldamento. Noi quindi ci occupiamo della gestione termica attraverso la movimentazione dei fluidi, con pompe dell’acqua, dell’olio e valvole”, ha spiegato a Motorsport.com Matteo Cosmi, CEO di Industrie Saleri Italo.

Nel corso degli anni sono cambiate le sfide per gli operatori del settore, con soluzioni sempre più specifiche per adattarsi al meglio alle richieste dei clienti: “Si è passati da una richiesta di un prodotto alla richiesta della soluzione tecnica/tecnologica, quindi di un sistema che non sia solo un prodotto plug-and-play ma che, invece, sia pensato studiato per quella tipologia di motore o veicolo. È ciò che ci permette poi di rimanere sul mercato combattendo con competitor che molto più grandi di noi”.

Matteo Cosmi, CEO Industrie Saleri Italo Photo by: Ufficio stampa ANFIA

La decisione di sostenere la Formula SAE rappresenta non solo un investimento sul futuro di giovani ingegneri che stanno approfondendo le proprie conoscenze sul campo, ma anche sul futuro del mondo automotive, per sostenere un ecosistema che punta a crescere in termini di innovazione: “La decisione di sostenere Formula SAE corrisponde a supportare il sistema automotive che poi, nel tempo, genera dei talenti che possono consentire di fare innovazione. Abbiamo fatto questa scelta per sostenere un ecosistema che ha un ritorno nell’innovazione complessiva del sistema, il che vuol dire che poi avrà anche un ritorno per Saleri”.

Per un’azienda è fondamentale confrontarsi con studenti che, oltre all’attività di progettazione direttamente sul campo, hanno avuto l’opportunità di lavorare su un progetto che richiede una visione d’insieme, non solo sulle prestazioni, ma anche sul budget, sulla gestione dei componenti e i materiali utilizzati. Sfide che un’azienda vive ogni giorno: “La formazione specifica è importante ma la formazione specifica con una visione d’insieme lo è ancora di più. Questo vuol dire applicare a competenza ingegneristica anche competenze di tipo finanziario ed anche economico come, ad esempio, misurarsi con dei budget. Questo è fondamentale, perché la soluzione tecnologica deve incontrare una soddisfazione di tipo economico, altrimenti rimane nel cassetto, per cui serve coniugare tecnologia con economia e sostenibilità”.

Con le alte temperature estive registrate a Varano, una delle sfide per gli studenti impegnati nella competizione è quella delle temperature, in particolar modo nella prova Endurance di ventidue chilometri: “Tutto parte da calcoli e simulazioni. I prodotti che realizziamo sono prodotti che vanno dal Polo Nord al Polo Sud, passando per l’equatore e quindi devono resistere e poter funzionare dare qualità in tutte le condizioni meteo e di guida. Una sfida anche per i ragazzi che si cimentano in queste condizioni che, seppur non sono altrettanto estreme, sono comunque da gestire, il che rappresenta un elemento fondamentale”, ha aggiunto Matteo Cosmi prima di rivolgere un commento ai ragazzi.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Formula SAE

I vincitori assoluti

Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna) è tutto italiano. Al primo posto Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Cost Event che il Design Event, oltre all’Endurance e all’Autocross della Classe 1C, grazie ad una vettura bilanciata e affidabile. In seconda posizione, UniBo Motorsport dell’Università di Bologna, che ha presentato una vettura di buon livello, con cui la squadra si è posizionata al secondo posto nell’Endurance e al terzo nell’Autocross, e, in terza posizione, il team Scuderia Tor Vergata dell’Università Tor Vergata di Roma, con un progetto molto valido.

Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa WHZ Racing Team di UAS Zwickau - con ottime prestazioni nelle prove dinamiche, in particolare all’Endurance e all’Autocross, dove ha vinto grazie ad una macchina che ha mostrato soluzioni sofisticate, tra cui la scocca in carbonio, veloce e pulita in pista - e con un terzo posto al Design Event. Si aggiudica il secondo posto FS Team Tallinn di Tallinn TU UAS, seconda classificata all’Endurance 1E e all’Autocross e prima classificata al Design Event, che ha presentato una vettura di alto livello, ma un po’ più lenta nell’attuazione pratica del progetto. Il terzo posto va al team Dynamis PRC del Politecnico di Milano, con un buon posizionamento nell’Autocross e la vittoria nel Business Presentation Event, ma penalizzato dal non aver concluso la prova di Endurance.

Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura, senza prototipo) ha conquistato la vetta della classifica il team Sapienza Corse di Sapienza Università di Roma, con un progetto complesso per un futuro sistema ibrido da realizzare, in cui hanno pagato l’innovatività e la creatività. Al secondo posto AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport e, al terzo, Polimarche Racing Team dell’Università Politecnica delle Marche.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Nella Classe 1D (Driverless), in generale, i team che sono riusciti a passare le ispezioni tecniche hanno mostrato un livello piuttosto buono, ognuno con le proprie caratteristiche specifiche. Sia il team dell’Università di Napoli che quello dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che avevano partecipato anche nelle precedenti edizioni, hanno mostrato un grande miglioramento. Il primo premio è andato a UniNa Corse - Squadra Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, molto forte sull’Acceleration (1°posto), grazie ad una buona gestione della traiettoria sul rettilineo e ad un buon motore, che ha permesso alla vettura di essere performante in tutte le prove dinamiche; il team è stato premiato anche negli eventi statici (primo classificato della Classe 1D nel Cost Event e nel Business Presentation Event).

Al secondo posto, Global Formula Racing della Oregon State University, che con i sensori a disposizione (scelta di installare una sola camera) è riuscita ad arrivare in fondo all’Autocross (ma non ha completato il Trackdrive) e ha ottenuto il secondo piazzamento anche nel Cost Event e nel Design Event. In terza posizione, infine, MoRe Modena Racing Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con la vettura più vicina a completare la prova di Trackdrive.

I vincitori delle prove statiche: Business Presentation, Cost Event e Design

Dopo aver comunicato i finalisti nella giornata di sabato, Formula SAE ha rivelato anche i nomi dei vincitori di ciascuna prova statica.

Il Cost Event della Classe 1D vede al primo posto UniNa Corse - Squadra Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, seguita, al secondo posto, da Global Formula Racing della Oregon State University e, al terzo, da Firenze Race Team dell’Università degli Studi di Firenze. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team Race UP Electric dell’Università degli Studi di Padova, seguito da E-Agle Trento Racing Team dell’Università di Trento e TU Darmstadt Racing Team e.V. dalla Germania. Infine, per la Classe 1C troviamo sul podio il team Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova e, a seguire, CULS Prague Formula Racing della Czech university of Life Sciences in Prague e UniBo Motorsport dell’Università di Bologna.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto UniNa Corse - Squadra Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, seguito al secondo posto da Squadra Corse Driverless PoliTO del Politecnico di Torino e, al terzo, da MoRe Modena Racing Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Primo posto nella classe 1E per il team Dynamis PRC del Politecnico di Milano, seguito da ISC FS Racing Team della ICAI | Comillas Pontifical University e da E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa. Infine, per la Classe 1C: Bimasakti Racing Team dell’Universitas Gadjah Mada, seguito da Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova e da UniBo Motorsport dell’Università di Bologna.

Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo eForce FEE Prague Formula della Czech Technical University in Prague, seguito, al secondo posto, da Global Formula Racing della Oregon State University e, al terzo, da MoRe Modena Racing Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Nella Classe 1E si conferma in prima posizione FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, da Dynamis PRC del Politecnico di Milano e, al terzo, da WHZ Racing Team di UAS Zwickau. Infine, per la Classe 1C: Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova, seguito da MoRe Modena Racing Combustion dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e da CULS Prague Formula Racing della Czech University of Life Sciences in Prague.

I vincitori dell’Endurance, la sfida più complessa

La prova di Endurance di ventidue chilometri, che mira a valutare le performance complessive delle singole vetture in gara, ha coinvolto 16 vetture elettriche e 22 combustion, per un totale di 38 vetture ammesse alla prova. Il percorso previsto, assieme alle temperature elevate della domenica, ha fatto emergere le differenze di performance tra le vetture in pista e ha costituito un banco di prova sfidante, soprattutto per le vetture elettriche.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1C, si è quindi aggiudicato il primo posto il team Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova, grazie ad un buon ritmo e ad una guida priva di errori, seguito da UniBo Motorsport dell’Università di Bologna e da Scuderia Tor Vergata dell’Università Tor Vergata di Roma. Nella Classe 1E ha vinto l’Endurance WHZ Racing Team di UAS Zwickau, che ha avuto la meglio sul secondo classificato grazie al minor numero di errori commessi, seguito da FS Team Tallinn di Tallinn TU UAS e da Tecnun eRacing Tecnun dell’Università di Navarra.

I premi degli sponsor

Accanto ai premi dedicati ai vincitori della varie classi in ciascuna prova, l’edizione 2023 della Formula SAE prevede anche dei riconoscimenti specifici in collaborazione con gli sponsor dell’evento. Il premio Dallara “Award for the best Car/Resources balance”, andato a Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova; il premio ITT al team primo classificato nella classe delle vetture elettriche (1E), a WHZ Racing Team di UAS Zwickau; il premio Podium Advanced Technologies “Podium Advanced Technologies Best Battery Award 2023” assegnato a WHZ Racing Team di UAS Zwicka.

Formula SAE Italia 2023 Photo by: Davide Cavazza

Il premio TeoRace Special Award al miglior processo di sviluppo dell'elettronica conferito da Teoresi Group a UniUD E-Racing Team dell’Università degli Studi di Udine, i quali si sono concessi in un’intervista a Motorsport.com. Gli studenti di Udine hanno implementato un sistema di aggiornamento software da remoto, telemetria in tempo reale e progettazione di hardware personalizzato.

Infine, l’ANFIA Special Award “Type-approve your FSAE Italy car” è stato assegnato a Graziano Natalini, Chairman e Team Leader di Salento Racing C-Team dell’Università del Salento.