Formula SAE Italy | Si è aperta a Varano la 17a edizione

Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00 sulla pista dell’Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), la XVII edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.

A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64 team universitari - di cui 54 europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei – Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori ricordando anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg - stimato car designer, giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato - per poi passare la parola a Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.

“Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di vari altri settori industriali", ha esordito Marsiaj.

"L’industria automotive sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori".

"Di questa fase di rinnovamento delle competenze, le giovani menti che ho qui di fronte possono facilmente avvantaggiarsi, specializzandosi e candidandosi per i nuovi profili negli ambiti dell'elettrificazione e della digitalizzazione della mobilità, della riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali, dell'IA e delle tecnologie di guida autonoma, naturalmente senza mai perdere la passione e l'entusiasmo che sanno mostrare qui e che saranno di aiuto nell’affrontare le future sfide professionali”.

Formula SAE Photo by: Formula SAE

A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Oggi guidare l'innovazione non è facile, sono necessarie una grande dinamicità e solide competenze per affrontare sfide quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello tecnico e a livello di capacità relazionali e comunicative".

"Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base: scommettiamo sui giovani talenti; puntiamo all'eccellenza; crediamo nell'apprendimento costante”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna.

Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che proseguiranno domani.

Oggi alle 10.00 si sono aperte le sessioni del Business presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D, mentre domani avranno luogo le sessioni per le classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio nella meeting tent dell’evento.

Sempre oggi, è in programma a partire dalle 14.30 l’inizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà interamente nella giornata di domani il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi pit sui progetti e sulle vetture presentati.

La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare una visita guidata con guida in italiano o in inglese.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa, https://www.formula-ata.it/, dove è possibile trovare il programma completo, l’elenco dei partecipanti e tutti i dettagli della manifestazione.

CLICCATE QUI PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI

CLICCATE QUI PER VEDERE L'ELENCO ISCRITTI 2022

CLICCATE QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO