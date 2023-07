Formula SAE | Ecco i finalisti 2023 degli eventi statici a Varano

Dopo due giorni di studio e di presentazioni, si sono concluse venerdì sera gli eventi statici della Formula SAE Italy, i quali vedono coinvolte tutte le classi partecipanti alla manifestazione che si tiene a all’autodromo Riccardo Paletti di Varano, ovvero le 1C (vetture a combustione e non plug-in), 1E (elettriche), 1D (driverless) e classe 3 (riguardanti la presentazione del progetto della vettura ma senza prototipo).

Gli eventi statici rappresentano la parte di studio e di approfondimento tecnico della vettura prima di scendere in pista e vedono tre differenti prove che si sono svolte in due giornate, tra giovedì e venerdì: il Business Presentation event, Design event e Cost event.

Dato che l’evento non si è ancora chiuso, le classifiche sono state rese note senza rivelare il posizionamento dei finalisti che sono arrivati in zona podio, riportati nelle rispettive classifiche in base alla classe di appartenenza in ordine casuale. I vincitori delle prove statiche verranno infatti proclamati domenica, nell’ultima giornata della manifestazione in occasione della cerimonia di chiusura con la relativa premiazione.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Il Business Presentation event

Nel Business Presentation event, gli studenti con le rispettive squadre in gara sono chiamati a effettuare la presentazione del proprio piano di business davanti a una platea di giudici i quali si calano nel ruolo di potenziali investitori. In questo caso, quindi, chi lavora sulle vetture non si confronta solo con la parte sportiva della manifestazione, ma anche quella progettuale, affrontando sfide comuni nel mondo dell’automotive, in cui si deve andare non solo alla ricerca di investitori che possano fornire un sostegno economico al progetto, ma anche creare una piattaforma appetibile a livello economico. È importante tenere a mente che le vetture portate in gara devono essere potenzialmente commerciabili, per cui lo studio del business model, dei canali di marketing e di comunicazione, dato che questi eventi non coinvolgono solo gli ingegneri ma anche altri dipartimenti dell’università, assume una rilevanza centrale in determinate scelte di progettazione.

L'obiettivo di questo evento è quindi quello di valutare l'abilità dei gruppi tecnici nello sviluppo di un caso aziendale. Il premio viene assegnato da esperti del mondo automobilistico, non solo ingegneri ma anche responsabili marketing e commerciali.

La valutazione si basa sull'argomento, l'organizzazione e la spiegazione del progetto, ma anche sulla capacità di rispondere alle domande dei giudici. Il regolamento prevede la presentazione di un “Pitch video” di massimo trenta secondi, spedito prima della competizione, considerato come una sorta di contatto iniziale con il modello di business della scuderia. Il video deve contenere le idee alla base del progetto e i principali investimenti effettuati, i quali verranno poi approfonditi successivamente con la Business Plan Presentation, la quale viene svolta direttamente in circuito nei primi due giorni della manifestazione. Il punteggio da massimo in questa fase è di 75 punti sui 1.000 totali disponibili nel corso del fine settimana.

Nella classe 1C dedicata ai motori a combustione, nei primi tre posti, sempre in ordine casuale, si trovano il team “UniBo Motorsport” dell’Università di Bologna, “Race UP Combustion” dell’Università degli Studi di Padova e “Bimasakti Racing Team” dell’Università indonesiana Gadjah Mada. Quarto posto per la scuderia “MoRe Modena Racing Combustion” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la quale ha ottenuto 61.853 punti. Presenti anche diverse squadre europee ed extra-europee, quali UPB Drive dell’Università di Bucarest, quinta con 55.319 punti, il “Formula Racing Team of University of Cyprus” dell’Università di Cipro (settima) o il “FUM Racing” dell’Università Iraniana Ferdowsi University of Mashhad dodicesima con 41.380.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Nella categoria 1D dedicata alle vetture driverless, ovvero senza conducente, nelle prime tre posizioni del podio si sono classificate la “Squadra Corse Driverless PoliTO” del Politecnico di Torino, il “MoRe Modena Racing Driverless” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e UniNa Corse - Squadra Corse Federico II di Napoli, la classe rappresenta l’Università della città partenopea. In questa classe è presente anche una squadra giunta da oltreoceano, ovvero il “Global Formula Racing” proveniente dagli Stati Uniti.

Nella categoria 1E, la quale vede ben 31 squadre partecipanti, la più numerosa della cinque giorni di prove, i finalisti sono “Dynamis PRC” del Politecnico di Milano, l’ “E-Team Squadra Corse” dell’Università di Pisa e l’ “ISC FS Racing Team”, scuderia spagnola di Madrid. Quarto posto per il team “BCN eMotorsport”, anche in questo caso iberico, il quale ha ottenuto 70,575 punti, quindi non lontano dal massimo disponibile per questa pate dell’evento.

Infine, per quanto riguarda la classe 3, dedicata alla solo presentazione del progetto senza vettura, in finale troviamo il Salento Racing E-Team dell’Università del Salento, l’ “AAM Driverless Racing Team” dell’Università egiziana Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, e “Sapienza Corse”, scuderia che difende i colori dell’Università Sapienza di Roma. Al quarto e quinto posto si trovano il “Polimarche Racing Team” dell’Università Politecnica della Marche e “Ferrara Squadra Corse”, proveniente dalla città estense.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Davide Cavazza

Il Cost Event

L'obiettivo dell'evento sui costi e sulla produzione è quello di valutare la comprensione da parte delle squadre dei processi di produzione e dei costi associati alla costruzione di un prototipo. Ciò include decisioni di compromesso tra contenuti e costi, decisioni di acquisto o di vendita e la comprensione delle differenze tra prototipo e produzione in serie, sfide che preparano gli studenti in caso di un eventuale inserimento in realtà del settore automotive.

Per questa parte della manifestazione, il cui si ottengono massimo cento punti, le squadre creano le proprie tabelle con vari dati e devono illustrare ai giudici spiegando le metodologie applicate per la loro creazione. Durante la competizione, gli studenti effettueranno una discussione davanti ai giudici divisa in più parti, come la discussione del “Bill of Material”, una discussione per valutare la capacità di preparare un report completo sul veicolo, e il “Cost Understanding”, momento in cui verranno valutate la conoscenza generale dei costi e della produzione del prototipo.

Alcuni dei documenti vengono preparati in anticipo, ma il confronto diretto assume un ruolo centrale nella definizione dei punteggi. Recentemente questa parte della manifestazione è stata rinnovata per rimanere al passo con i tempi e affrontare sfide comuni nel mondo dell’automotive, soprattutto a livello di impatto ambientale. Ad esempio, per quanto riguarda la classe 1E elettrica sono presi in considerazione anche i costi e le modalità di smaltimento delle batterie, così come degli altri materiali.

Formula SAE Italy 2023 Photo by: Ufficio stampa ANFIA

La rosa dei primi tre classificati nella classe dedicata ai motori a combustione e non plug-in vede “UniBo Motorsport” dell’Università di Bologna, “Race UP Combustion” dell’Università di Padova e il “CULS Prague formula racing” proveniente da Praga. Da segnalare che le prime due squadre si sono classificate in zona podio non sono nel Cost Event, ma anche su quello dedicato alla presentazione dei piani di business.

Nella categoria 1D driverless, i primi tre posti sono occupati da “UniNa Corse - Squadra Corse Federico II di Napoli” dell’Università Federico II dell’omonima città, il “Firenze Race Team” che rappresenta Firenze e il “Global Formula Racing”, il quale proviene dall’Università statunitense Oregon State Universitity. Passando alla classe 1E, dedicata esclusivamente ai prototipi elettrici, tra i primi tre si sono classificati il team “Race Up Electric” di Padova, la squadra tedesca “TU Darmstadt Racing Team e.V.” e l’ “E-Agle Trento Racing Team”. Quarto posto per l’ “E-Team Squadra Corse” dell’Università di Pisa, la quale ha ottenuto ben 96.928 punti, quindi non distante dal massimo disponibile per questa parte della competizione.

Infine, la classifica della Classe 3 vede in finale il “Polimarche Racing Team” dell’Università Politecnica delle Marche, l’ “AAM Driverless Racing Team” dell’Università egiziana Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, e “Sapienza Corse”, scuderia che difende i colori della capitale italiana. Il Salento Racing E-Team dell’Università del Salento non è riuscito a ripetere il podio ottenuto nel Business Presentation Event, scendendo al quarto posto, mentre la quinta posizione è occupata dalla squadra dell’Università degli Studi di Ferrara.