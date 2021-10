Formula SAE: a Varano grande attesa per le prove dinamiche 2021

Dall'11 al 13 ottobre, infatti, l'Autodromo "Riccardo Paletti" torna ad accogliere l'evento che chiama a raccolta i team di decine di Università internazionali, e migliaia di studenti di ingegneria che mettono alle prova le proprie capacità per ambire ad una carriera professionale nel settore automotive.

Il circuito emiliano è sede della manifestazione dal 2009, ad esclusione della pausa 2020 dovuta alla pandemia Covid-19, e quest'anno ospita le prove di tipo dinamico.

L'organizzatore ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) ha comunicato le tre migliori squadre di ogni classe nelle prove statiche che si sono svolte dal 27 al 30 settembre attraverso i canali digitali, secondo il format "ibrido" studiato per questa edizione.

La connotazione globale della Formula SAE Italy è stata ribadita dalla partecipazione di 380 studenti, provenienti da 43 diversi istituiti universitari e un totale di 48 squadre; 19 team italiani e 4 addirittura provenienti dal di fuori dell'Unione Europea.

In attesa di vedere le auto in pista al "Riccardo Paletti", gli iscritti si sono confrontati in tre macro ambiti teorici: business, design e costi.

Si sono subito distinte alcune Università italiane, a cominciare da quella di Parma che a Varano gioca in casa, ma anche quelle di Padova, Pisa, Bologna, Brescia, Trieste e Napoli, il Politecnico di Milano e "La Sapienza" di Roma.

Fra i partecipanti stranieri, grandi soddisfazioni per i membri dell'ateneo austriaco di Graz, uno dei più esperti nella competizione, e per i colleghi tedeschi di Augsburg. Ad accomunare tutti gli studenti, il desiderio di intraprendere una carriera professionale nel settore automotive.

Nel "Business Presentation Event" era richiesta una presentazione delle vetture a una platea di potenziali investitori, con analisi economico-finanziarie accompagnate da piani di marketing e comunicazione.

Con il "Design Event", storicamente uno dei momenti più sentiti, la giuria di esperti ha valutato la qualità del lavoro ingegneristico, il grado di creatività progettuale, la resa estetica e la filosofia di gestione adottata dalle squadre.

Attraverso il "Cost Event", infine, sono stati vagliati i processi di costificazione e la capacità dei vari gruppi di saper padroneggiare passo dopo passo le spese da sostenere, ora anche con un'attenzione particolare verso la sostenibilità ambientale.

Fra pochi giorni il tracciato di Varano de' Melegari (sede della Formula SAE Italy dal 2009, escluso lo stop del 2020 per la pandemia) sarà teatro di prove di accelerazione, skid pad, autocross, endurance, trackdrive e dell'inedita "sprint", dedicata a misurare la prestazione pura dei veicoli.

Quattro sono le categorie di riferimento: 1C per vetture con motori a combustione interna, 1E per quelle a propulsione elettrica, 1D per la guida autonoma, creata nel 2018, e la classe 3 per la sola presentazione dei progetti.

L'apertura ufficiale delle prove dinamiche, che si svolgeranno rispettando i protocolli sanitari relativi al Covid-19, avverrà alle 19;30 di lunedì 11 ottobre con una cerimonia sul rettilineo principale dell'impianto della Motor Valley, la cui Associazione è partner dell'evento e allestirà un'area espositiva nel paddock. Nella serata di mercoledì 13 ottobre andrà invece in scena la cerimonia di chiusura con le premiazioni dei vincitori.

Automobili Lamborghini è il principale dei 18 sponsor di questa edizione 2021, che gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari.

Si aggiunge inoltre la nuova partnership con l'Associazione Motor Valley, che allestirà un'area espositiva nel paddock: è l'ente che riunisce le eccellenze nella terra dei motori, e di cui l'Autodromo di Varano de' Melegari è fra i pilastri. Autotecnica, Motor1.com e Motorsport.com sono invece i media partner.