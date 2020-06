Vips aggiunge la Formula Regional al programma 2020

La Formula Regional si aggiungerà agli impegni già assunti da Vips in Super Formula, dove correrà per il team Mugen al fianco del due volte vincitore della serie Tomoki Nojiri.

Non è stato fornito alcun motivo per spiegare la tardiva decisione di aggiungere un secondo programma al 2020 di Vips, anche se la Formula Regional potrebbe servire da supporto nel caso in cui all'estone venisse negato l'ingresso in Giappone.

Il Giappone ha imposto il divieto d'ingresso da oltre 100 Paesi, mentre i viaggiatori provenienti da tutte le altre regioni devono rispettare una quarantena obbligatoria di due settimane all'ingresso.

L'ex pilota di F1 Heikki Kovalainen e Bertrand Baguette hanno saltato il test Super GT della scorsa settimana al Fuji a causa di queste restrizioni, e questi due piloti stanno attualmente correndo contro il tempo per arrivare in Giappone prima del round di apertura della stagione, il 18-19 luglio.

La stagione di Super Formula, tuttavia, non inizierà prima del 29-30 agosto, dando a Vips - che ha base in Europa - tempo extra per organizzare il suo viaggio.

La stagione europea di Formula Regional inizierà prima, il 31 luglio-2 agosto, con il secondo round previsto per il 21-23 agosto, una settimana prima dell'apertura della stagione di Super Formula.

Attualmente ci sono due concomitanze tra la Super Formula e la Formula Regional, ma è chiaro che il campionato giapponese avrà la priorità in entrambe le occasioni.

Si prevede inoltre che la serie Formula Regional aumenterà le chance di superlicenza di Vips per garantire che sia eleggibile per un posto in Formula 1 entro il 2021.

Vips ha attualmente 25 punti al suo attivo, 15 in meno di quelli che gli servono per avere diritto a una superlicenza. Un terzo posto in entrambe le categorie gli garantirà i punti necessari per la stagione di F1 2021.

Il diciannovenne ha già avuto il primo assaggio della Tatuus F3 T-318 che correrà nella categoria F3 in questa stagione, dopo aver partecipato al test pre-campionato di Imola la scorsa settimana.