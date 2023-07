Tragedia a Spa: muore Van'T Hoff in un incidente in F. Regional

Un altro tragico incidente macchia di rosso Spa-Francorchamps: Dilano Van'T Hoff ha perso la vita sabato mattina durante la gara di Formula Regional European Championship, evento che si tiene sulle Ardenne di supporto al weekend della 24h di Spa del GT World Challenge Europe.

Le condizioni meteo di questa mattina in Belgio non sono buone e la pioggia ha caratterizzato le attività in pista fin dalle prime ore; nella Gara 2 delle monoposto coi giovani al volante, c'è stata una Safety Car intervenuta per un incidente e la Direzione Gara ha dato il nuovo via libera per gli ultimi due minuti di battaglie.

Nella nuvola d'acqua, in cima al 'Raidillon', Tim Tramnitz ha perso il controllo della sua vettura impattanto sul lato di sinistra, ma dietro si è verificato l'episodio più grave fra quelli che sopraggiungevano.

Un contatto nel traffico ha visto Van't Hoff scontrarsi con un rivale e rimanere bloccato perpendicolarmente all'ingresso del rettilineo del 'Kemmel'. L'incolpevole Adam Fitzgerald che sopraggiungeva non ha potuto fare nulla per evitare la vettura del pilota di MP Motorsport, centrandola in pieno sulla fiancata.

Una dinamica purtroppo già vista con Antoine Hubert, che nel 2019 aveva perso la vita alcuni metri più indietro in un modo molto simile. Van'T Hoff è stato trovato incosciente all'interno dell'abitacolo e trasportato velocemente al centro medico.

Subito è stata esposta la bandiera rossa interrompendo la gara: trasferito d'urgenza in ospedale, il giovane olandese non è giunto in tempo e la notizia ha gettato nello sconforto l'intero paddock per un ragazzo di 18 anni che muore vivendo la passione del motorsport inseguendo un sogno.

Al via della 24h di Spa verrà osservato un minuto di raccoglimento in omaggio dello sfortunato ragazzo.

"Il Formula Regional European Championship by Alpine annuncia con tristezza la morte del pilota MP Motorsport Dilano Van 'T Hoff. L'incidente è avvenuto durante la gara 2 di Spa-Francorchamps", è la nota emessa dalla serie e letta in sala stampa ai microfoni, nel silenzio generale che ha commosso tutti i presenti, fra cui Motorsport.com.

"Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici. Il Royal Automobile Club del Belgio, il Circuito di Spa-Francorchamps e il Gruppo SRO Motorsports si uniscono ad Alpine e all'ACI nell'esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici del pilota".

Anche la redazione di Motorsport.com porge le più sentite condoglianze a famiglia e amici di Dilano.