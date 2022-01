Sebastian Montoya passa in Formula Regional con Prema

Dopo due anni trascorsi in Formula 4 italiana, per Sebastian Montoya è giunto il momento di fare il salto di categoria.

Il figlio del due volte vincitore della Indy 500 sarà presente quest'anno in Formula Regional European Championship by Alpine restando sempre legato ai colori del team PREMA, squadra che l'ha portato al debutto europeo in monoposto.

Montoya si è messo in luce in alcune occasioni già lo scorso anno nella F4 italiana, facendosi notare anche per un carattere che a tratti ricorda quello del padre, e quest'anno dovrà confermare i progressi visti nel 2021.

Sebastian Montoya, Prema Powerteam Photo by: Giovanni Nappi

Quello di Montoya è il secondo nome annunciato dal team della famiglia Rosin che già negli scorsi mesi aveva deciso di continuare a dare fiducia a Dino Beganovic pupillo della Ferrari Driver Academy.

"Sono super felice di continuare il mio rapporto PREMA. Mi hanno davvero aiutato a migliorare come persona e pilota".

"Con tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, questa nuova sfida non sarà certamente facile ma la gestiremo come sempre. Il nostro obiettivo è quello di continuare a ottenere risultati di rilievo".

Rene Rosin, team principal PREMA, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'ingaggio di Montoya.

"Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Sebastian per un'altra stagione. Sappiamo che ha un potenziale brillante e vogliamo aiutarlo nel processo di adattamento in questo nuovo passo della sua carriera".

"Il campionato è uno dei più duri in termini di concorrenza, soprattutto per un rookie, ma abbiamo una certa esperienza e siamo sicuri che Sebastian condivida la nostra stessa visione ed è estremamente impegnato e determinato. Ci siamo divertiti insieme negli ultimi due anni e vogliamo divertirci per un altro anno!".