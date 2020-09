Red Bull Ring: Rasmussen nella tripletta Prema

Il pilota danese scatta bene e supera il poleman e leader di campionato, Gianluca Petecof.

Da lì Rasmussen manterrà la prima posizione fino alla vittoria finale, con Petecof che tenterà qualche timido attacco, ma senza realmente riuscire ad essere pericoloso.

In terza posizione un Aerthur Leclerc un poco sottotono, mentre Pierre-Louis Chovet è sempre veloce e primo dei piloti non Prema Powerteam. Patrick Pasma e Alessandro Famularo.

Peccato per la non partenza Gillian Henrion per alcuni problemi tecnici alla vettura.

Gara 3 oggi pomeriggio partirà alle 16.05.