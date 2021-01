Prema porta Dino Beganovic in Formula Regional nel 2021

Il Prema Powerteam ha scelto di portare Dino Beganovic in Formula Regional European Championship by Alpine per la stagione 2021.

Reduce dalla sua prima annata in Formula 4 da pilota della Ferrari Driver Academy, il 16enne svedese compie il salto di categoria e avrà anche l'occasione di prendere parte ad un paio di eventi del F3 Asian Championship in collaborazione con la Abu Dhabi Racing.

"E' fantastico poter continuare l'avventura con la Prema e FDA facendo il salto in Formula Regional by Alpine nel 2021 - afferma Beganovic - Avrò anche l'occasione di correre in Asian F3 Championship per alcuni eventi. L'anno scorso abbiamo lavorato molto bene e mi sono sentito come in una seconda famiglia, per cui dopo una annata molto positiva in Formula 4 assieme non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida".

Il Team Principal, Angelo Rosin, ha aggiunto: "E' fantastico poter proseguire con Dino nel 2021. Ha mostrato il suo talento e migliorato tanto l'anno scorso, concludendo con i crismi di essere uno dei prospetti più interessanti della Formula 4. Chiaramente il salto in Formula Regional sarà impegnativo come per tutti i debuttanti, ma assieme lavoreremo al massimo per essere competitivi. Siamo convinti che avrà le capacità per essere protagonista".