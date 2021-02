Lorenzo Fluxá debutta in Formula Regional con VAR

Lorenzo Fluxá sta percorrendo la scalata degli sport motoristici ad un ritmo elevato. Proprio come la maggior parte dei grandi piloti delle quattro ruote, il 16enne di Palma di Maiorca ha iniziato la sua carriera da giovane nel karting. Nell’arco di breve tempo, Fluxá si è fatto strada in diverse categorie di karting, a partire dal campionato nazionale Cadet, passando per il FIA Karting OK World Championships.

Fluxá ha esordito in Formula 4 nel 2020 nel campionato UAE F4. Così come avverrà nella prossima stagione della Formula Regional, sia Lorenzo sia Francesco Pizzi hanno gareggiato in quel campionato come compagni di squadra. Con diciassette gare chiuse in top 5 e undici podi, il maiorchino ha chiuso in seconda posizione nella classifica generale del Campionato UAE F4.

Per prepararsi al prossimo campionato europeo di Formula Regional, Lorenzo attualmente gareggia nella F3 Asia, che si alterna tra i circuiti di Dubai e Abu Dhabi. La griglia di partenza è piena di piloti di grande esperienza, che gareggiano regolarmente in categorie di Formula superiori. Questo rappresenta un buon ambiente per fare esperienza e prepararsi per la nuova stagione.

Fluxá afferma: “Sono entusiasta per la prossima stagione. Mi sono divertito molto a correre in Formula 4, ma sento che sono pronto a fare un passo in avanti! In preparazione della stagione della Formula Regional, gareggio nella F3 Asia. Lì sono circondato da piloti di grande talento, che non solo mi motiva, ma mi aiuta anche a migliorare come pilota!”.

Quando gli viene chiedo del campionato in cui gareggerà, Lorenzo spiega: “Anche se le specifiche non sono le stesse, ho un buon feeling con la macchina gareggiando nella F3 asiatica. L’auto ha molta più velocità e fornisce molta più deportanza di una F4 e mi sento molto bene! Inoltre, se condividere due weekend di gara con la Formula 1 non fosse già abbastanza entusiasmante, al terzo round del campionato gireremo tra le strade di Monaco!”.

Il Campionato Europeo Formula Regional by Alpine è il risultato di un lavoro combinato tra Formula Regional e Formula Renault Eurocup. La fusione tra le due categorie ha rafforzato questa fetta del motorsport e permette ai piloti di progredire in maniera continua dalla Formula 4 ai livelli superiori di gare automobilistiche.

Rob Niessink, amministratore delegato di Van Amersfoort Racing, dichiara: “Lorenzo sta avendo un percorso rapido. Ha trascorso solo poco tempo in Formula 4, ma ha avuto successo. Il passaggio alla Formula 3 è un passo abbastanza importante. Il tempo in pista che attualmente trascorre nella F3 asiatica lo aiuterà a prepararsi per la Formula Regional. Certo, la F3 asiatica utilizza motore e pneumatici diversi, ma lo aiuterà a sviluppare il feeling per le caratteristiche specifiche della F3. Oltre a questo, Lorenzo è molto invogliato a progredire e questo è un grande vantaggio. È un ragazzo che impara in fretta ed è in grado di adattarsi rapidamente alle circostanze. La squadra è ovviamente entusiasta di iniziare questo viaggio insieme a lui!”.

La stagione 2021 della Formula Regional, campionato certificato dalla FIA, prevede 10 eventi con 2 gare ciascuno. La stagione inizia a fine aprile sul famoso circuito di Spa-Francorchamps. I due round successivi sono eventi inseriti nel weekend della Formula 1. All'inizio di maggio infatti, la squadra si recherà al Circuito di Barcellona per il secondo appuntamento del campionato. Per la tappa seguente, che rappresenta uno dei momenti salienti della stagione, il team condividerà lo storico circuito stradale di Monaco con la Formula 1. La categoria rimane poi in Francia per il quarto round del campionato, previsto alla fine di maggio sul circuito Paul Ricard. La quinta gara si terrà sulla pista olandese di Zandvoort. In seguito il team si recherà a Imola, al Nürburgring e al Red Bull Ring rispettivamente per il sesto, settimo e ottavo round della stagione rispettivamente. Sarà l’Italia ad ospitare gli ultimi due eventi della stagione: il penultimo round del campionato si svolgerà all'inizio di ottobre al Mugello, dopodiché la squadra proseguirà verso il famoso circuito di Monza per il finale di stagione.

Van Amersfoort Racing è una squadra con sede nei Paesi Bassi. È stata fondata da Frits van Amersfoort nel 1975. Da allora, ha costruito una lunga tradizione, sostenendo i piloti emergenti nel loro percorso verso il raggiungimento di livelli più alti. Piloti come Max e Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen e Giedo van der Garde hanno tutti corso per la squadra omonima di Frits van Amersfoort nelle prime fasi della loro carriera, prima di approdare in Formula 1.