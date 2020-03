Il team KIC Motorsport ufficializza Patrik Pasma

Lo schieramento del Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 si arricchisce sempre più di partecipanti, con KIC Motorsport, già presente nel 2019 con due vetture, che conferma non solo il già ufficializzato Kosta Lappalainen, ma anche il connazionale Patrik Pasma, che nei recenti test al Paul Ricard è risultato il più veloce nella prima giornata con pista asciutta.

Il Team Principal Petri Lappalainen crede in Pasma: "Sono contento che quest'anno Patrik gareggerà per il mio team", afferma Petri Lappalainen del team KIC Motorsport. "Patrik ha provato con noi a Monza dopo la scorsa stagione e ci ha immediatamente impressionato. Noi abbiamo investito molto nella prossima stagione e siamo fiduciosi di essere pronti a lottare per il podio dal primo weekend di gara".

Patrik Pasma è pronto per una nuova sfida: "È bello iniziare una nuova stagione in una nuova squadra e una nuova serie", afferma Patrik Pasma. "I test sono andati bene e la vettura si guida estremamente bene. Mentre la stagione si avvicina, i nostri obiettivi e le aspettative sono alte. Credo di avere una grande e realistica possibilità di raggiungere i miei obiettivi con la KIC Motorsport".

Lo schieramento di partenza della stagione 2020 del Formula Regional European Championship certified by FIA si rafforza quindi sempre più, con ulteriori team e piloti in procinto di ufficializzare la loro partecipazione al campionato.