I team di F4 e Formula Regional scaldano i motori al Mugello

Mentre è stato confermato il calendario aggiornato 2020 per l’Italian F4 Championship powered by Abarth, il primo e più partecipato campionato di F4 al mondo, alcuni dei team si sono trovati per una due giorni di test non ufficiali presso il circuito del Mugello.

Fra i team che hanno partecipato alla stagione 2019 DR Formula, il team guidato dal pluricampione di kart Danilo Rossi, Prema Powerteam, AS Motorsport, Bhai Tech Racing, Cram Motorsport, DRZ Benelli, Antonelli Motorsport e Jenzer Motorsport.

Fra i 16 piloti di F4 presenti si sono distinti nella due giorni il pilota Prema Powerteam e parte della squadra ACI team Italia, esordiente in F4, Gabriele Minì, sempre il più veloce e con il miglior tempo segnato pari a 1’47.499. Dietro il compagno di team Dino Becanovic con 1’47.707. Bene anche Andrea Rosso, Cram Motorsport, con il miglior tempo di 1’48.316 segnato subito nella prima giornata di test.

Con il nuovo calendario definito, che conferma 7 appuntamenti nel 2020, la partenza sarà il fine settimana del 2 agosto sul circuito di Misano.