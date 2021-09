F.Regional: la Monolite Racing firma José Garfias

La Monolite Racing ha ingaggiato José Garfias per le gare di Spielberg come compagno di squadra di Pietro Delli Guanti.

Il pilota messicano è uno dei giovani più interessanti del Sud America, avendo ottenuto il terzo posto nella Fórmula México 2019 e tre successi nel 2019-20 in NACAM F4 Championship, prima di trasferirsi in Europa per la stagione 2021.

Ora compirà il salto in Formula Regional European Championship by Alpine, uno dei campionati più competitivi del Vecchio Continente, e prenderà parte agli ultimi tre eventi della stagione.

Dopo un'ottima prova sotto l'acqua in quel di Spa-Francorchamps, dove ha centrato il suo primo podio, la Monolite Racing a Spielberg punta a confermarsi da Top10.