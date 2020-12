Gara 2 di Formula Regional e F4 sospese per maltempo

Il maltempo ha avuto la meglio a Vallelunga. La pioggia torrenziale che si è abbattuta sull'autodromo laziale ha infatti impedito lo svolgimento regolare del programma di gara previsto per questa mattina.

A farne le spese sono stati i piloti della Formula Regional e della Formula 4 che hanno dovuto rinunciare a scendere in pista per la seconda gara del weekend delle rispettive categorie.

Il programma di giornata è previsto riprendere alle 11, quando la pioggia dovrebbe ridursi, e sarà così gara 2 del GT Sprint, presumibilmente, a partire.

Se dovesse restare tutto confermato, il titolo in Formula Regional sarà deciso non più su due ma su un'unica gara, l'ultima della stagione che andrà in scena alle 14:00.