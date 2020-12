Formula Regional, Vallelunga: Rasmussen non molla

ncora aggrappato matematicamente al titolo 2020, Oliver Rasmussen, terzo in campionato, non ha nessuna intenzione di mollare e dichiara di voler vincere tutte e tre le gare sul circuito di Vallelunga. Mission possible!

Nelle prove di qualificazione, su pista bagnata e pneumatici da pioggia, il pilota danese è nettamente il più veloce. 1'44.803 la pole della prima sessione, con a ben 812 millesimi il secondo, Dennis Hauger, addirittura a 1.336 il terzo, Pierre-Louis Chovet.Bene Jamie-Laura Chadwick, quarta, mentre è solo quinto il leader del campionato Gianluca Petecof, che ha girato in 1'46.905.

Nella seconda sessione, sempre su pista bagnata e gomme rain, chiaramente con sole e vento, i tempi migliorano progressivamente nel corso di tutti i 15 minuti. Ancora Rasmussen nettamente il più veloce con 1'42.814, seguito a 591 millesimi dal Konsta Lappalainen, poi Patrik Pasma (1'43.456), Petecof (1'43.577) e Chovet (1'43.582).

Disastro per Arthur Leclerc, che dopo essere stato afflitto da problemi tecnici a Imola, anche a Vallelunga viene fermato da un problema al motore che non gli permette di svolgere le due sessioni di qualificazione.