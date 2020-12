Formula Regional, Vallelunga, Gara 1: Hauger precede Rasmussen

Si parte con condizioni di gara bagnata e pneumatici Rain. Dalla pole Rasmussen ha una piccola esitazione e Dennis Hauger non esita nel prendersi la testa della gara.

Alle spalle sfilano Chovet e Petecof, mentre dopo alcune curve un arrembante Arthur Leclerc va in testacoda e porta con se anche una incolpevole Jamie Laura Chadwick. 5 secondi di penalità per il monegasco.

Davanti Hauger e Rasmussen allungano staccando di 2 secondi Petecof, Chovet e Pasma.

Rasmussen si avvicina a Hauger sotto il secondo e lo attacca a più riprese grazie ad un passo superiore, ma senza successo.

A metà gara si ritira Pierre-Louis Chovet per problemi tecnici alla vettura, mentre il più veloce in pista è Patrik Pasma, che con una serie di giri veloci raggiunge Petecof e poi lo passa con un ritmo nettamente superiore, tale da permettergli di distaccare il brasiliano dopo poche curve.

Il finlandese riesce, grazie al ritmo migliore in pista, a raggiungere e poi passare Oliver Rasmussen, che nel frattempo ha perso ritmo ed è stato staccato da Dennis Hauger.

Nelle ultime tornate Leclerc riesce a passare Lappalainen, ma per via dei 5" di penalità rimane sesto in classifica finale.

Vince Hauger, davanti a Pasma, Rasmussen e Petecof, che allunga in classifica su Leclerc.

"Sono riuscito ad affiancare Oliver in partenza e a passare. Poi non è stato facile perchè lui aveva più ritmo fino a metà gara quando, non so come, mi sono riuscito ad allungare fino alla bandiera a scacchi. Sono molto felice per me e per la squadra", ha commentato il pilota norvegese.