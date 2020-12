Formula Regional: Rasmussen vince Gara 3, ma Petecof è campione

Su pista bagnata la lotta per il titolo si risolve dopo pochi minuti dall'inizio della gara con l'uscita di pista e sulla ghiaia di Arthur Leclerc nel tentativo di recuperare posizioni dalla ultima piazza dopo le sfortunate qualifiche. L'uscita di Leclerc offre su un piatto d'argento il titolo a Gianluca Petecof (Prema Powerteam), quarto al traguardo.

La partenza è lanciata dopo 3 giri dietro la safety car visto le condizioni molto difficili della pista bagnata. Dalla pole Oliver Rasmussen tiene il comando della gara mentre alle sue spalle dopo poco Pasma perde la seconda piazza a favore di Hauger prima a Chovet poi.

In lotta con Jamie Laura Chadwick, Gillian Henrion e Imidio Pesce, Arthur Leclerc risce nel sorpasso dei tre in un colpo solo, ma successivamente spinge troppo e su una pista molto scivolosa va in testacoda, e poi nella ghiaia, e la gara del monegasco è finita insieme al titolo che sfuma definitivamente. Certamente sfortunato Arthur, con le qualifiche che lo hanno relegato in entrambe le gare all'ultimo posto per problemi alle cinghie del motore.

Nel frattempo le posizioni si assestano e Rasmussen continua a guidare il gruppo seguito da Dennis Hauger, Pierre Louis Chovet e Gianluca Petecof. Allungano Rasmussen e Hauger, mentre Chovet, terzo, è a 3,2 secondi dal leader.

In quinta posizione si trova Konsta Lappalainen, mentre alle sue spalle battaglia fra Chadwick e Pasma, quest'ultimo che cerca in tutti i modi di sorpassare le pilota inglese, ma senza successo.

Lappalainen nelle ultime tornate è addosso a Petecof, ma il brasiliano, nonostante il titolo in tasca, si difende bene e mantiene la quarta posizione.

La classifica di gara non cambia, e sotto la bandiera a scacchi passa primo Oliver Rasmussen, davanti a Hauger, Chovet e il campione Formula Regional 2020, Gianluca Petecof (Prema Motorsport).

Rasmussen raggiunge in classifica generale Leclerc, ma è terzo per il minor numero di secondi posti conquistati (stessi punti e stesso numero di vittorie).

"Sono super felice. Ho saltato dei test a metà stagione per problemi di budget, mentre i miei avversari si allenavano e provavano. La cosa ha reso tutto più difficile, ma ringrazio Dio che mi ha aiutato e sono entusiasta e ringrazio tutti, il mio team, i giornalisti e tutti gli addetti ai lavori. Grazie!", ha detto Petecof.