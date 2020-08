Formula Regional, Paul Ricard: Petecof si impone in Gara 2

Anche in Gara 2 al Paul Ricard si è assistito ad una doppietta della Prema, ma a salire sul gradino più alto del podio in questa occasione è stato Gianluca Petecof.

Il brasiliano ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole e si è difeso egregiamente dalla pressione di Arthur Leclerc nelle prime fasi della corsa per conquistare un successo voluto fermamente. Il monegasco ha cercato in ogni modo di indurre in errore il compagno di team ma Petecof ha mantenuto il sangue freddo senza mai commettere alcuna sbavatura.

Ben più intensa la lotta per il terzo gradino del podio che ha visto Juri Vips imporsi su Chovet. Il pilota francese deve recriminare per un errore commesso al dodicesimo giro con il quale ha spalancato le porte all’estone del Kic Motorsport.

Vips ha dovuto fare le spalle larghe per tenere a bada Chovet e conquistare così il primo podio della stagione in Formula Regional.

Chovet, dopo il terzo posto del mattino, si è così dovuto accontentare della quarta posizione davanti ad un Rasmsussen piuttosto opaco nonostante il mezzo tecnico a disposizione, mentre Patrick Pasma e Facu Regalia hanno chiuso rispettivamente in sesta e settima piazza.

Movimentati gli ultimi minuti di Gara 2 a causa di un contatto innescato da Jamie Chadwick che ha consentito ad Andrea Cola di salire al nono posto alle spalle di Gillian.