Formula Regional, Paul Ricard: Libere 2: Arthur Leclerc al top

La seconda sessione di prove libere della Formula Regional, andata in scena sul tracciato del Paul Ricard, ha visto Arthur Leclerc mostrare i muscoli e centrare il miglior tempo in 1’58’’059.

Il monegasco della Prema, terzo al termine del primo turno disputato ieri, ha imposto distacchi pesanti al resto della comitiva costringendo Patrick Pasma al secondo posto in classifica con un ritardo di 351 millesimi.

Il portacolori del Kic Motorsport ha confermato lo stesso risultato delle FP1 ed oggi ha preceduto per appena 70 millesimi il pilota di casa Pierre-Louis Chovet e l’attuale leader del campionato (a pari merito con Rasmussen) Gianluca Petecof.

Il brasiliano, in luce ieri con il miglior tempo, ha pagato oggi un gap di ben mezzo secondo dal proprio compagno di team mettendosi davanti alle due monoposto del Kic Motorsport affidate a Konsta Lappalainen e Juri Vips.

L’estone è riuscito a migliorare di circa 3 decimi il riferimento ottenuto nella giornata di giovedì fermando il cronometro sul tempo di 1’58’’726, ma è chiamato alla riscossa in qualifica per far dimenticare le opache prestazioni viste in Gara 2 e Gara 3 a Misano.

In difficoltà Oliver Rasmussen, anche oggi autore del settimo tempo e distante 7 decimi dal crono firmato Leclerc, mentre la new entry Faci Regalia è stato il primo pilota a non toccare quota un minuto e cinquantotto centrando il tempo di 1’59’’ netto.

Distante dai primi anche Jamie Chadwick soltanto nona e con un secondo e mezzo di ritardo dal crono firmato Leclerc, mentre Emilio Pesce ha completato la top ten con il riferimento di 1’59’’875.