Formula Regional, Paul Ricard: Leclerc precede Petecof in Gara 3

L’ultima gara del weekend del Paul Ricard ha visto Arthur Leclerc conquistare il secondo successo costruendo le basi per la vittoria già dalla partenza.

Allo spegnersi dei semafori, infatti, il monegasco ha approfittato della indecisione del poleman Gianluca Petecof per portarsi al comando e non cedere più la prima posizione sino allo sventolare della bandiera a scacchi.

Leclerc, però, ha dovuto resistere alla pressione sia di Vips nelle battute iniziali che di Petecof in quelle finali.

L’estone ha approfittato del pessimo avvio anche di Chovet per portarsi subito in seconda posizione ma ha chiesto troppo alle sue Pirelli nelle battute iniziali finendo con il venire sopravanzato da Petecof al quarto giro.

Il brasiliano, una volta salito in seconda piazza, ha spinto al massimo per ridurre il gap da Leclerc sino a portarsi a 4 decimi dal compagno di team senza però riuscire mai a trovare il varco per attaccare il monegasco.

La Prema ha così conquistato la terza doppietta consecutiva in terra francese, mentre il podio si è completato con uno Juri Vips autore di una gara in solitaria dopo essere stato sopravanzato proprio da Petecof.

Decisamente intensa la lotta per la quarta posizione che ha visto imporsi Rasmussen, ma il pilota della Prema ha commesso qualche sbavatura di troppo nelle battute iniziali e nei giri conclusivi è stato costretto a stringere i denti per resistere ad un Patrick Pasma sempre più pressante.

Lappalainen si è dovuto accontentare della sesta posizione precedendo uno Chovet oggi irriconoscibile dopo le belle prestazioni viste nella giornata di sabato, mentre Regalia è riuscito a strappare l’ottava posizione a Jamie Chadwick con un sorpasso deciso al dodicesimo passaggio.

Al termine del round francese Petecof mantiene ancora la vetta della classifica piloti con 116 punti, ma Leclerc è in scia al brasiliano con 111 punti nel carniere.