Formula Regional, Paul Ricard: Leclerc e Petecof in pole

Anche sul tracciato del Paul Ricard sono stati i piloti Prema a farla da padrone in qualifica con Arthur Leclerc autore del miglior crono che gli è valso la pole per Gara 1 e Gianluca Petecof che invece scatterà dalla prima casella in griglia per le ultime due gare del weekend.

Leclerc ha fatto segnare il crono di 1’58’’205 riuscendo a precedere di appena 75 millesimi uno Juri Vips ritrovato dopo le difficoltà incontrate nel corso delle due sessioni di libere, mentre Petecof si è dovuto accontentare del terzo tempo pagando un gap di 111 millesimi dal compagno di team.

Al fianco del brasiliano scatterà dalla quarta casella un Pierre-Louis Choiet davvero in gran forma sul tracciato di casa e lontano 137 millesimi dalla pole, mentre Oliver Rasmussen ha completato la top 5 accusando un ritardo di 203 millesimi dalla vetta.

Petecof si è riscattato subito nella seconda sessione di qualifica ottenendo il crono di 1’57’’446 e regolando così Arthur Leclerc. Il monegasco sia per Gara 2 che per Gara 3 dovrà partire al fianco del brasiliano dalla seconda casella.

Chovet ha ulteriormente ben impressionato nella seconda sessione centrando il terzo riferimento con un gap però di 260 millesimi dal crono firmato Petecof, mentre alle spalle del francese sarà Juri Vips a prendere il via dalla quarta casella in Gara 2.

Vips e Rasmussen si scambieranno le posizioni di partenza in Gara 3 quando il pilota della Prema posizionerà la sua monoposto sulla casella numero 4 e l’estone sulla 5.

Gara 1 della Formula Regional scatterà domani alle 11:05 e sarà trasmessa live in streaming su Motorsport.com.